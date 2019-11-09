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Ç÷¾Ð Á¶Àý ±â´É¿¡ ´ëÇÑ ¿¬±¸ °á°ú´Â °øÁßº¸°ÇÇÐ ºÐ¾ßÀÇ SCI±¹Á¦ÇÐ¼úÁöÀÎ ±¹Á¦ È¯°æ¿¬±¸/°øÁßº¸°Ç Àú³Î(International Journal of Environmental Research and Public Health)¿¡ °ÔÀçµÅÀÖ´Ù.
°æ°è¼º °íÇ÷¾ÐÀÌ ÀÖ´Â 20¼¼ ÀÌ»óÀÇ °Ç°ÇÑ ÇÑ±¹ÀÎ 84¸íÀ» 3°³ ±×·ìÀ¸·Î ³ª´² ÁøÇàÇÑ ½ÇÇè¿¡¼ Ç÷¾Ð Á¶Àý °ü·Ã À¯ÀÇ¹ÌÇÑ °á°ú°¡ µµÃâµÆ´Ù. Äí¹Ù»ê »çÅÁ¼ö¼öÀÇ ÀÙ°ú ÁÙ±â¿¡¼ ÃßÃâÇÑ Æú¸®ÄÚ»ç³î-»çÅÁ¼ö¼ö¿Î½º¾ËÄÚ¿ÃÀ» 20mg¾¿ 12ÁÖ°£ ¼·ÃëÇÑ ±×·ìÀÇ Æò±Õ ¼öÃà±â Ç÷¾ÐÀÌ 136.3§®Hg(0ÁÖÂ÷)¿¡¼ 125.8§®Hg(12ÁÖÂ÷)À¸·Î 7.7%³ª °¨¼ÒÇÑ °ÍÀÌ È®ÀÎµÆ´Ù.