김용우기자

참하지외과 김대환 원장(혈관외과 전문의)이 지난 3일 용산 드레곤시티에서 개최된 제38회 대한정맥학회 학술대회에서 ‘EVLA with 1940nm, new direction or blind street?’라는 주제로 강의 발표를 했다고 밝혔다.김원장은 이 자리에서 4세대 1940nm 레이저 수술의 장점에 대해서 설명하고 기존의 치료법과의 비교연구 결과를 발표했다.참하지외과는 국내에서 처음으로 4세대 1940nm레이저를 도입하여 그 동안 800명이 넘은 환자를 치료한 경험을 보유하고 있다고 설명했다.4세대 1940nm 레이저는 현존하는 최신 파장대의 레이저 장비로 국내에는 2017년 6월에 도입이 되었으며 현재 전국적으로 50여대 이상이 판매되었다. 기존의 1470nm 장비보다 수술 후 통증이 적고 회복이 빠른 것으로 알려져 있다.이번 학술대회에서 김 원장은 통상적으로 하지정맥류수술방법은 레이저수술과 고주파수술이 가장 대중적으로 많이 시행되는 방법인데 특히 4세대 1940nm 레이저의 경우 더 최신으로 불리는 고주파수술과 비교하여도 수술 후 통증과 효능 면에서 차이가 없음을 발표하였다.김 원장은 “하지정맥류 레이저수술은 시술자의 시술방법과 장비 그리고 레이저선(fiber)에 따라서 결과가 매우 상이하다. 특히 4세대 1940nm은 기존의 1470nm 장비보다도 적게는 4배 이상 열 흡수율이 높기에 훨씬 낮은 에너지로도 우수한 치료가 가능하다”고 설명하며, " 서양에서의 베나실 치료 결과와 동양에서의 베나실 치료 결과에는 차이가 있을 것이라고 예상한다. 가까운 일본에서 앞으로 많은 치료 결과가 공유되어 아시아를 대표하는 공동 연구를 할 수 있는 기회가 되면 좋겠다"고 말했다.한편, 참하지외과는 국내에서 최초로 현재까지 유일하게 SCI급 국제학술지에 4세대 1940nm의 치료 결과에 대해 발표하였으며, 수많은 SCI급 국제학술지에 연구 결과를 발표하는 등 하지정맥류 치료에 대한 노력을 이어가고 있다고 밝혔다.