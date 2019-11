"AI 실시간 위 병변 진단 시스템 실용화"

김진수 기자

[데일리한국 김진수 기자] 한림대의료원이 인공지능(AI) 기반 위내시경 영상 자동판독 시스템 상용화에 나선다.한림대학교의료원 의료인공지능센터, 한림대학교 뉴프론티어리서치연구소(NFRT, New Frontier Research Team), 한림대학교 산학협력단, 인공지능 인프라 환경 구축 및 딥러닝 기업 두다지는 지난달 22일 한림대학교에서 '인공지능 기반 위내시경 영상 자동판독 시스템' 개발과 실용화를 위한 4자 업무협약을 체결했다고 8일 밝혔다.이번 협약에 따라 각 기관은 상부위장관 내시경 영상을 이용해서 △조기위암 △진행성 위암 △암 전 단계병변(저도이형성 및 고도이형성) △양성병변 등 광범위한 병변을 자동으로 예측하고 분류하는 인공지능 기반 자동판독 시스템을 구축하고 실용화 하는데 협력한다.연구진은 인공지능 모델이 다양한 단계의 위 신생물을 구별하도록 연구모델을 설계해 위 내시경 영상을 인공지능 모델에 기계 학습시켰는데, 그 결과 인공지능 모델이 5가지 병변을 판독하는데 정확도가 84.6%로 나타났다.또한 인공지능 모델의 성능을 평가하는데 사용하는 '곡선하면적(AUC, Area Under the Curve)' 점수에서 위암의 경우 '위암'의 경우 0.877, '위 신생물'의 경우 0.927로 나타났다.이는 연구에 참여한 내시경 의사 중 일부와 유의한 차이가 없는 결과이며 이 인공지능 모델이 실제 임상에 적용 가능하다는 것을 의미한다.조범주 한림대의료원 의료인공지능센터 센터장은 "현재 개발 중인 인공지능 모델이 실용화 된다면 기존 내시경 판독보다 객관적이고 일관적인 판독 결과를 빠르게 획득할 수 있다"면서 "이 인공지능 모델이 빠른 시일 안에 내시경 전문의의 임상결정에 도움을 줄 수 있기를 소망한다"고 말했다.이재준 한림대 뉴프론티어리서치연구소 소장(한림대춘천성심병원장)은 "이번 인공지능 모델을 계기로 조기 위암 예측 및 진단 정확도가 높아질 것으로 기대한다"면서 "이번 업무협약은 의료와 인공지능 기술이 만나 삶의 질을 개선할 수 있는 실질적인 실용화 모델을 개발하다는 점에서 의미가 크다"고 전했다.