김용우기자

매년 겨울 샌프란시스코, 여름 뉴욕에서 열리는 ‘팬시푸드쇼(Fancy Food Show)와 매년 5월 시카고에서 개최되는 ‘스윗&스낵 엑스포(Sweets&Snaks Expo)는 식품업계에서 가장 관심을 갖는 박람회이다. 전세계 식품의 트렌드와 동향을 한눈에 파악할 수 있기 때문이다.▲2020년 윈터 팬시 푸드 쇼 (2020 Winter Fancy Food Show)3,800명의 회원으로 구성된 미국 스페셜티 푸드 협회(SFA)는 2020년 1월 19일부터 21일까지 샌프란시스코에서 ‘윈터 팬시 푸드 쇼’를 개최한다. 해당 박람회는 치즈, 스낵, 조미료, 커피, 에스닉식품, 자연o유기농식품, 오일 등 8만종 이상의 상품들이 전세계 1,400여개의 기업들을 통해 선보여져서 세계적인 식품박람회라는 평을 받고 있다.미국 스페셜티 푸드 협회의 자료에 따르면 2018년도 스페셜티 푸드의 총 판매액은 1,487억 달러로 2016년 이후 9.8% 상승했다. 스페셜티 푸드 소매업은 2013년 470억 달러에서 2018년까지 670억 달러 규모로 성장했으며 2023년에는 890억 달러에 달할 것으로 예상된다.스페셜티 푸드의 주요 소비층은 밀레니얼 세대(24~42세)와 X세대(43~54세)이나, Z세대(18세~23세)와 베이비부머 세대(55세 이상)의 소비도 안정적으로 나타났다. 스페셜티 푸드는 각 식품 카테고리에서 최상의 품질과 특성을 가진 식품 또는 음료로 매년 큰 폭으로 성장하고 있다.스페셜티 푸드 중 청정o영양 식품과 신선o냉동o건강 식품군은 가장 빠르게 성장하고 있는 품목이다.▲2020년 스윗&스낵 엑스포 (2020 Sweets & Snacks EXPO)스윗&스낵 엑스포는 매년 5월 시카고에서 개최되는 세계적인 제과 박람회다. 2020년에는 5월 19일부터 21일까지 미국 최대 규모 컨벤션 센터인 시카고 매코믹 플레이스에서 개최된다. 90여개국 1,000여개 업체, 15,000여명의 업계관계자가 참가하여 2,000여개의 신제품을 선보인다.간식류와 과자 등 스낵산업도 미국의 주요 식품분야 중 하나이다. 미국 중서부 동북부 식품수출협회의 자료에 따르면 미국 인구의 94 %가 매일 하나 이상의 스낵을 소비하고, 55 %는 매일 두 번 이상의 스낵을 섭취한다.주요 소비층인 밀레니얼 세대는 깨끗하고, 유기농이고, 덜 가공되고, GMO와 항생물질이 없고, 첨가물이 적게 들어간 책임감 있는 스낵을 원한다. 프라이빗 라벨 과자와 스낵의 수요는 증가하고 초콜릿을 입힌 프레첼, 과일과 견과류, 또는 견과류가 섞인 초콜릿바 같은 프리미엄 초콜릿 제품들이 초콜릿 시장을 강력하게 이끌고 있다. 최근에 주목받는 스낵재료는 병아리콩, 콩단백, 코코넛, 꿀, 강황, 견과버터, 치아, 아몬드, 카카오닙스등이 있다.▲미국식품 수입업체와 유통업체 지원 - 브랜디드 프로그램(Branded Program)미국 중서부 동북부 식품수출협회는 미국 식품 및 농산물 수출 진흥을 위해 연방정부, 주정부, 중서부 12개주와 동북부 10개주의 농업 진흥기관들로 구성된 비영리 기관으로 소규모 식품 및 농산물 사업체를 지원하는 브랜디드 프로그램을 운영하고 있다.해당하는 제품은 미국산 식품 원료, 소비자 식품, 식품 서비스산업 제품, 사료 원료, 다각적 농산품을 포함하는 부가가치 농산품이며, 50% 이상 미국 농산물을 포함하는 제품이라면 심사를 통해 적합 자격으로 판정될 수 있다.광고, 매장 판촉행사, 국제 무역전시회, 홍보, 포장 및 라벨 수정 등 각종 마케팅 활동이 포함되며 내년부터는 새롭게 웹사이트, 인터넷 및 디지털 미디어 기능을 사용하는 일렉트로닉 마케팅까지 포함되었다.한국 수입업체와 유통업체가 마케팅 활동 비용을 상환 받기 위해서는 브랜디드 프로그램에 대한 적합한 자격요건을 갖춘 미국 공급업체가 온라인으로 신청할 수 있다.미국 공급업체는 미국 중소기업청이 규정한 500인 미만 기업이어야 하고, 미국 공급업체가 중서부 12개주 (일리노이, 인디애나, 아이오와, 캔사스, 미시간, 미네소타, 미주리, 네브라스카, 노스다코다, 오하이오, 사우스다코다, 위스콘신) 또는 동북부 10개주 (코네티컷, 델라웨어, 메인, 매사추세츠, 뉴햄프셔, 뉴저지, 뉴욕, 펜실베이니아, 로드아일랜드, 버몬트)지역에 위치해야 한다.마케팅 활동 비용을 상환 받기 위해서는 모든 제품에 명확하게 미국 원산지를 표기하는 것이 가장 중요하다. 원산지 표기는 미국 제품(Product of U.S.A.), 미국 생산품(Grown in the U.S.A), 미국 제조제품(Made in America) 중 하나가 반드시 표기 되어야 하며 육안으로 확인할 수 있어야 한다.2020년 미국 전시회 참관을 계획하고 있거나, 브랜디드 프로그램에 관심 있는 한국 수입업체 및 유통업체는 미국 중서부 동북부 식품수출협회 한국 사무소로 문의하면 지원내용을 안내 받을 수 있다.