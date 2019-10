이홍식 학장 “고민 대처 방법 배우는 시간 되길”

김진수 기자

[데일리한국 김진수 기자] 고려대학교 의과대학은 지난 8일 문숙의학관 1층 윤병주홀에서 학생, 교직원, 교수, 학부모 등 약 100명이 참석한 가운데 2019년도 제2회 학생행복센터 심포지엄을 성황리에 마쳤다고 14일 밝혔다.이날 행사는 서보경 학생부학장 및 학생행복센터장의 개회사를 시작으로 △이홍식 학장 축사 △한창수 대외협력실장(고려대 안산병원 정신건강의학과 교수)의 연자소개 △특강Ⅰ '고민을 절반으로 줄이는 법'(하지현 건국대 의과대학 정신건강의학과 교수) △특강Ⅱ 'Wisdom psychology and wisdom competencies in coping with burdens in life'(마이클 린든 베를린 의과대학 정신과 교수) △폐회사 순으로 진행됐다.이홍식 학장은 개회사를 통해 “행복에 대한 우리의 관점은 실로 다양하다. 오늘 심포지엄이 우리의 행복을 나누고 고민은 어떻게 대처할 수 있는지에 대한 방법을 배울 수 있는 귀중한 시간이 되길 바란다”고 말했다.서보경 학생행복센터장은 “학생들이 건강한 몸과 마음으로 공부하여 인류애를 실천하는 좋은 의료인으로 성장하기를 바라는 마음으로 이번 심포지엄을 준비했다. 학생들이 전략과 지혜를 통해 삶의 어려움이나 고민들을 해결하는 방법들을 학업에서 유용하게 활용할 수 있기를 바란다"고 밝혔다.한편, 고대의대는 행복한 전문 의료인 양성을 위해 지난 2015년 3월 학생계발지원실을 설립하고 학생대상 명칭변경 공모를 통해 '학생행복센터'로 개칭한 뒤 △학업 및 진료 △대인관계 및 자기계발 등의 생활 적응 △마음 건강 △신체건강을 위한 다양한 프로그램을 통해 학생들의 건강하고 행복한 대학생활 적응을 지원하고 있다.