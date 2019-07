‘한국 유방암의 현황과 종양성형술의 새로운 수술법’ 주제

김진수 기자

[데일리한국 김진수 기자] 이화여자대학교의료원은 백남선 이대여성암병원장이 지난 6월 28~29일 노르웨이 오슬로에서 개최된 유방 병리 및 암 진단 세계학술대회에 특별연자(Keynote Lecture)로 초청돼 특별강연을 했다고 2일 밝혔다.유방 병리 및 암 진단에 대한 세계적 권위자들이 대거 참석한 이번 세계 학술대회는 임상뿐 아니라 다양한 영역의 전문가들이 참석해 연구 사례를 발표하고 유방암 병리진단 및 치료에 대한 최신 지견을 나누는 세계 최고 수준의 학술대회다.이 학술대회에 백남선 이대여성암병원장은 '한국 유방암의 현황과 종양성형술의 새로운 수술법(Current Status of Korean Breast Cancer and New Technology of Oncoplastic Surgery of Breast Cancer)'을 주제로 강연을 펼쳤다.또한 백남선 병원장은 7월 15일부터 17일까지 런던에서 개최되는 유방암 및 치료 분야의 세계 전문가 회의(Global Experts Meeting on Frontiers in Breast Cancer & Therapy)와 7월 18일부터 20일까지 진행되는 제 4회 세계 유방암 인사이트 컨퍼런스(Global Insight Conference On BREAST CANCER)에서도 같은 주제로 특별 강연에 나설 예정이다.한편, 백남선 이대여성암병원장은 서울대 의대를 졸업했으며 우리나라 최초로 유방 보존술(1986년)을 시행하는 등 외과 수술 분야에서 혁신을 이끌어 왔다.또한 체계적인 암 예방,치료에 관한 교육을 위해 故 최국진 교수 등과 1997년 한국유방암학회를 설립했고 한국유방암학회 회장, 아세아유방암학회 회장, 세계유방암학회 대회장, 아세아외과학회 이사를 역임했다.