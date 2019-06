'한국의 식이요인과 암예방' 주제로 강의

김진수 기자

[데일리한국 김진수 기자] 서울대학교병원은 유근영 교수가 이달 19일부터 22일까지 개최되는 제6차 국제암포럼 ‘백야(White Nights) 2019 심포지엄’에서 특강을 진행한다고 17일 밝혔다.이번 포럼은 ‘암 정복을 위한 새로운 전략 (New Challenges for Cancer Control)’이라는 주제로 러시아 상트페테르부르크에서 개최되며 유 교수는 ‘한국의 식이요인과 암예방 (Soybean Intake and GI Cancer in Korea)’을 주제로 강의한다.유 교수는 “2011년부터 암 발생이 줄어들어 가장 성공적인 국가암관리사업 사례로 인정받는 한국의 국가전략을 공유할 것”이라고 밝혔다.