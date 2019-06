“개원의들 실제 진료 보는데 도움되는 내용으로 준비”

김진수 기자

[데일리한국 김진수 기자] 한림대학교성심병원 내분비내과는 오는 19일 오후 6시 30분부터 9시 30분까지 본관4층 한마음홀에서 '2019년 내분비내과 개원의 연수강좌'를 개최한다고 10일 밝혔다.이번 연수강좌는 김철식 과장의 개회사를 시작으로 임성희 교수와 신현재 평촌중앙병원 원장이 좌장을 맡는다.강의는 △강준구 교수 'Recent Advances in Anti-Obesity Agents(비만치료 약물의 최신지견)' △김철식 교수 '2019 Standards of Medical Care in Diabetes: What is New and Why?(2019 미국당뇨병학회 진료지침)' △이성진 교수 'Puzzling Cases in Thyroid Diseases(치료가 복잡한 갑상선질환)' △원광의대 김하영 교수 'Current and Upcoming Treatments for Osteoporosis and Appropriate Health Insurance(골다공증 치료의 현재와 향후 치료)' 순서로 실시된다.내분비내과 김철식 과장은 "이번 연수강좌는 개원의 선생님들이 일차 진료에서 흔히 접하고 상급종합병원으로 의뢰하는 내분비적 증상의 이해와 치료에 초점을 둬 실제로 진료를 볼 때 도움이 될 수 있는 강의를 준비했다"며 "지역사회 건강증진을 담당하는 개원의 선생님들과 다양한 임상경험을 연계하는 교류의 장이 될 것"이라고 참여를 독려했다.연수강좌 등록과 문의는 내과 사무국 이메일과 전화로 가능하며 별도의 등록비는 없다. 참가자에게는 대한의사협회 2평점이 주어진다. 무료주차권과 도시락이 제공된다.