제2회 환자안전일 기념행사에서 장려상 받아

김진수 기자

[데일리한국 김진수 기자] 한림대학교한강성심병원은 지난 29일 열린 제2회 환자안전일 기념행사에서 환자안전활동의 우수성으로 보건복지부장관상 장려상을 수상했다고 31일 밝혔다.이번 환자안전일 기념 행사는 ‘안전한 의료환경 만들기’를 주제로 진행됐으며 보건복지부·관련 단체·학회 관계자, 의료기관, 환자 및 소비자 등 300여 명이 참석했다.행사에서는 환자안전 공모전 수상이 진행됐는데 한림대학교한강성심병원의 환자안전활동 ‘스피크 업! 환자 안전 업!(Speak UP! Patient Safety UP!)’은 보건복지부장관상 장려상을 수상했다.Speak UP! Patient Safety UP!은 한림대학교한강성심병원이 긍정적인 환자안전문화를 조성하기 위해 2007년부터 시행하고 있는 다양한 환자안전활동이다.병원은 그동안 내·외부 고객과의 소통을 통한 신뢰 형성을 위해 병원 의료진 및 임직원, 환자 및 보호자가 함께 참여하는 Speak UP 캠페인을 진행해왔다.캠페인은 환자안전을 위해 환자 및 보호자가 진료과정에 적극적으로 참여하는 것이 중요하다는 것을 알리고 환자안전 상식 및 사고 예방법을 전하기 위한 활동으로 구성됐다.또한 한림대학교한강성심병원은 안전 강화를 위해 병원 환자안전전담자를 두고 입원 다음 날 직접 병동을 방문케 해 환자에게 맞춤형 1:1 환자안전 방문 교육을 진행하고 있다.전욱 한림대학교한강성심병원장은 “우리 병원은 2007년부터 환자안전위원회를 두고 환자안전문화를 선도하고 있다”며 “안전사고를 공유하고 개선을 위해 합심하는 문화를 만들어 안전사고를 크게 줄이기 위해 노력할 것”이라고 말했다.