2015년 IFSO 아시아태평양 학회장 이어 이사까지

김진수 기자

[데일리한국 김진수 기자] 강남세브란스병원은 위장관외과 최승호 교수가 최근 세계 비만대사외과학회(IFSO; the International Federation For the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders) 이사 및 아시아태평양 지구 대표에 선임됐다고 10일 밝혔다.임기는 2년 간이다.한편, IFSO는 세계에서 가장 권위 있는 비만대사 분야 외과학회 중 하나로 최승호 교수는 2015년 IFSO 아시아태평양 학회의 국내 개최 당시 학회장을 역임한 바 있다.