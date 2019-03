메트로시티, 케이트 모스 등 국내외 셀럽과 19FW 패션쇼&파티 성료

신영선 기자

메트로시티(METROCITY)가 해외 및 국내 셀럽들과 인플루언서, 프레스, 해외 바이어 등 1,500여 명이 참석한 가운데 ‘19FW 패션쇼&파티’를 성황리에 마무리했다.지난 22일 더 라움에서 진행된 이번 행사는 세계적인 레전드 모델이자 메트로시티 엠버서더인 ‘케이트 모스’와 일본 패션 아이콘 ‘니시우치 마리야’의 참석이 알려지면서 일찍부터 큰 관심을 받았다. 행사 당일에는 이들 외에도 아유미와 이혜정, 남보라, 배윤경, 장성규, 김호영 등 국내외 셀럽 총 51명이 참석해 자리를 빛냈다.메트로시티 19FW 패션쇼&파티는 오후 7시 30분부터 시작되었으며, 뷰티살롱 ‘마끼에’와의 협업이 진행된 패션쇼로 행사의 문을 열었다. 메트로시티 19FW 컬렉션은 단 하나뿐인 자신의 내면을 들여다보고 사랑하며, 당당하게 표현하는 이 시대의 트렌드세터를 대변하는 ‘I AM WHO I AM’을 콘셉트로 했다.이와 함께 ▲각기 다른 숫자와 상징, 그리고 시대 아이콘들의 메시지를 유니크하게 반영한 플레잉 카드처럼 세상에 단 하나밖에 없는 특별한 ‘나’를 표현하기 위한 ‘플레잉 카드(Playing Card)’ ▲다양한 존재를 상징하고 그 자체로 아름다운 별에서 영감을 얻은 ‘스타(Star)’ ▲아찔하게 아름다운 순수 본연의 레드 컬러로 거침없는 도전과 승리를 상징하는 ‘트루 레드(True Red)’라는 세 가지 모티브가 적용되었다.이 중 트루 레드는 메트로시티의 새로운 시그니처 컬러로, 브랜드 라이트닝 및 아세테이트를 이용한 백월과 입체감 있는 구조물, 네온·PVC를 활용한 컬러 디테일 등으로 쇼의 포인트가 되었다. 레드 라이트 역시 컬렉션에 극적인 효과를 더하는 역할을 했다.런웨이에는 니시우치 마리야를 포함하여 총 31명의 모델이 등장해 강렬한 레이어드 수트와 과장된 어깨 및 슬리브를 강조한 오버 트렌치코트, 하이웨이스트 팬츠룩 등 68착의 다양한 스타일링을 선보였다.트루 레드 및 퓨어 화이트, 퓨어 블랙, 카멜, 메탈릭, 데님 블루의 메인 컬러와 바이올렛, 핑크, 블루의 악센트 컬러를 사용한 캐시미어, 울, 데님, 스트라이프 코튼, 메탈릭 등 다양한 소재의 의상을 만날 수 있었으며, 메탈릭과 스톤, 별 모티브와 골드 오너먼트 디테일로 표현되는 매혹적인 톤온톤의 글램룩도 눈길을 끌었다.롱 기장의 글러브와 벨트, 빅 사이즈 리본 디테일을 활용해 컬렉션의 재미를 더하고, 오버사이즈의 레디 투 웨어와 대비하여 멈추지 않는 미니백의 향연으로 룩의 밸런스를 맞췄다. 콘셉트 슬로건인 ‘I AM WHO I AM’ 텍스트 디자인도 룩 곳곳에 활용되어 거침없는 개성과 다양성을 포용하는 당찬 애티튜드를 직관적으로 표현했다는 평가를 받았다. 레드 벌룬이 런웨이를 꽉 채운 피날레에서는 게스트의 박수갈채가 이어졌다.이범 감독의 디렉팅으로 준비한 음악 역시 호평을 받았다. 4인조 밴드 '고재민 & 더 빌리지 포크' 의 보컬리스트 고재민의 목소리와 함께 라이브 한 느낌에 포커스를 맞춰 작업하였으며, 포크와 펑키, 디스코의 리듬이 조화로운 악동적인 멜로디에 가사를 입혀 뉴트로 사운드를 더욱 생동감 있게 연출했다.메트로시티 19FW 패션쇼의 열기는 애프터 파티에서도 이어졌다. DJ 공연과 퍼포먼스, 칵테일&케이터링 파티가 진행되었고, 샤이니 태민과 마미손이 무대에 올라 열정적인 공연을 선보여 밤늦게까지 열기가 계속되었다.▲Photo Zone(레드 볼풀, 포토부스, 미러 셀피)과 ▲SNACK ZONE(F&b 브랜드 미미미의 케이터링, 코튼캔디, 팝콘) ▲I AM PRETTY ZONE(헤어 스타일링, 메이크업, 타투) ▲Play ZONE(페이팅건, 키링 커스터마이징, 러기지 택) 등 네 가지 존으로 구성된 프로모션도 참석자들의 호응을 얻었다.메트로시티 관계자는 “19FW 패션쇼&파티는 19FW 컬렉션을 소개함과 동시에 나는 남들과는 다른 고유한 존재이며, 소중하고 특별하다는 메시지를 전하기 위해 마련되었다. 덕분에 셀럽들을 비롯한 참석자들의 반응이 매우 뜨거웠다”라며, “앞으로도 패션과 라이프스타일을 선도하고, 다양한 문화가 공존하는 다채로운 행사를 통해 많은 사람들과 소통하고자 한다”라고 전했다.