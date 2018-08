[데일리한국 황대영 기자] 건국대학병원은 황대용 건국대학교병원장이 제29대 병원장으로 연임한다고 23일 밝혔다. 황대용 원장의 임기는 2년이다.병원 측은 황대용 원장이 2016년 9월 취임 후 환자의 만족도와 안전을 위한 병원 시스템 구축을 추진해 왔다고 설명했다.황대용 원장은 "앞으로도 환자 중심의 병원문화를 통해 환자나 보호자가 피부로 느끼는 최고의 병원으로 거듭나기 위해 노력할 것"이라며 "이를 통해 건국대병원의 브랜드 가치를 높여 우리 병원의 비전인 ‘Beyond the BEST'를 넘어 Beyond the BEST, the Great'가 될 수 있도록 할 것"이라고 포부를 전했다.황대용 병원장은 서울대학교 의과대학을 졸업, 동대학원에서 석사와 박사 학위를 취득했다. 현재 건국대병원 외과 교수이자, 대암장센터장, 암센터장, 대장항문외과 분과장, 건국대학교 의학전문대학원 외과학교실 주임교수로 재직 중이다.