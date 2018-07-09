'»ýÅÂ°ü±¤'À» Ç¥¹æÇÏ´Â ´ã¾çÀº Á×³ì¿ø°ú °ü¹æÁ¦¸², ¸ÞÅ¸¼¼ÄõÀÌ¾Æ·£µå·Î ÀÌ¾îÁø ¼ö·ÁÇÑ ÀÚ¿¬°æ°üÀ» ÀÚ¶ûÇÑ´Ù.
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¿ø½Ã »ýÅÂ°è°¡ Àß º¸ÀüµÈ ¡®°¡¸¶°ñ»ýÅÂ°ø¿ø¡¯Àº ¿µ»ê°ÀÇ ½Ã¿øÁöÀÎ ¿ë¼Ò°¡ ÀÚ¸®ÇÑ °÷ÀÌ´Ù. °¡¸¶°ñÀº ¿ë¼ÒÆøÆ÷¿Í ½Ã¿øÇÑ °è°îÀÌ »ê¼ÓÀÇ ³ìÀ½°ú ¾î¿ì·¯Áö¸ç °¢°¢ÀÇ ¸Å·ÂÀ¸·Î °ü±¤°´À» À¯È¤ÇÑ´Ù. ¿ë¼ÒÆøÆ÷¿Í ÇÔ²² ¿ë¼Ò¸¦ ¹Ù¶óº¸´Â À§Ä¡¿¡ ¼¼¿öÁø Á¤ÀÚ ¡®½Ã¿øÁ¤¡¯, °è°îÀ» °¡·ÎÁö¸£´Â ´Ù¸® ¡®Ãâ··´Ù¸®¡¯ ±¸°æµµ ³õÄ¥ ¼ö ¾ø´Ù.
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¿µÁ¶Åº»ýÀÇ ¿°¿øÀÌ ´ã±ä ¡®¿ëÈï»ç°è°î¡¯Àº ´ã¾çÀ¾¿¡¼ ºÏÀ¸·Î 8§°Âë ¶³¾îÁ® ÀÖ´Â ¿ëÈï¸® ¸¶À»À» Áö³ª 2§°Âë ¿Ã¶ó°¡¸é º¸ÀÌ´Â ¿ëÈï»ç ºÎ±Ù¿¡ ÀÚ¸®ÇÏ°í ÀÖ´Ù. ÀÌ°÷¿¡¼ºÎÅÍ ¿ëÈï»ç °è°îÀÌ ÆîÃÄÁø´Ù. ¾à 2§°¿¡ ÀÌ¸£´Â °è°îÀº ¹°ÀÌ ¸¼°í ±ú²ýÇØ ¸¹Àº ÀÌµéÀÌ ÇÇ¼Áö·Î Ã£´Â °÷ÀÌ´Ù. ¿ëÈï»ç´Â ¼÷ºó ÃÖ¾¾°¡ ¿ÕÀÚÅº»ýÀ» ±â¿øÇØ µÞ³¯ ¿µÁ¶¸¦ ³ºÀÚ Àý ÀÌ¸§À» ¿ëÈï»ç¶ó°í Çß´Ù°í ÇÑ´Ù.
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ÀÌ¹Û¿¡ ´ã¾ç¿¡¼ ¼øÃ¢À¸·Î ÀÌ¾îÁö´Â 24¹ø ±¸µµÀÇ ±æÂßÇÑ ¸ÞÅ¸¼¼ÄõÀÌ¾Æ ±æÀº Àü±¹ ÃÖ°íÀÇ °¡·Î¼ö±æ·Î ³¶¸¸ÀûÀÎ µå¶óÀÌºê ÄÚ½º·Îµµ Á¦°ÝÀÌ´Ù.