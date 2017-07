임신 중 비타민D가 부족하면 운동기능이 떨어지는 아이를 낳을 가능성이 크다는 연구결과가 나왔다.영국 서리(Surrey)대학의 앤드리어 달링 박사 연구팀이 에이번 부모-자녀 종단연구(Avon Longitudinal Study of Parents and Children)에 참가한 모자(母子) 7천65쌍의 조사자료를 분석한 결과 이 같은 사실이 밝혀졌다고 일간 데일리 메일 인터넷판이 12일 보도했다.임신 중 비타민D 혈중 수치가 20ng/mL 이하인 여성이 출산한 아이는 생후 30개월 때 운동기능(motor skill) 성적이 하위 25% 안에 들 가능성이 높은 것으로 나타났다고 달링 박사는 밝혔다.운동기능 점수는 볼 차기, 몸 균형 잡기, 높이 뛰기, 연필 잡기, 벽돌로 탑 쌓기 테스트를 통해 매겨졌다.이 아이들은 또 생후 42개월에 사회성 발달이 늦어질 가능성도 큰 것으로 나타났다.그러나 8살 때 시행된 IQ 테스트와 9세 때 행해진 읽기 능력 테스트 성적은 다른 아이들에 비해 뒤떨어지지 않는 것으로 밝혀졌다.혈중 비타민D는 정상치가 40~60ng/mL이다.비타민D는 태양의 자외선에 노출된 피부를 통해 체내에서 합성된다. 그래서 별명이 '햇볕 비타민'이다.햇볕 노출을 통해 우리 몸에 필요한 비타민D의 90%가 공급된다. 매일 피부의 10%를 자외선에 15~30분 노출하는 것만으로도 충분한 비타민D가 만들어진다.식품 중에는 기름 많은 생선(연어, 참치, 고등어), 간, 계란, 치즈 등에 들어 있으며 비타민D가 첨가된 시리얼과 우유 그리고 비타민D 보충제를 통해서도 섭취가 가능하다.이 연구결과는 영국 영양학 저널(British Journal of Nutrition) 최신호에 게재됐다. (서울=연합뉴스)