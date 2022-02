인기게임 IP 후속작 발표로 유저 관심↑…주목할만한 게임은

장정우 기자

[데일리한국 장정우 기자] 최근 게임업계에서 다양한 신작이 공개되고 있는 가운데 일부 게임사들은 자사가 보유한 인기 게임의 지식재산권(IP)을 활용한 후속작을 발표하고 있다. 국내 인기 장르인 다중접속역할수행게임(MMORPG)을 비롯해 스포츠까지 다양한 장르의 후속작이 지난 1월 공개됐다.먼저 넷마블은 지난 1월27일 신작 발표회 NTP(Netmarble Together with Press)를 개최해 20종의 신작을 발표했다. 이 중에는 국내외에서 인기를 얻었던 게임들의 후속작이 다수 소개됐다. 주요 게임으로는 ‘세븐나이츠 레볼루션’·‘모두의마블: 메타월드’·‘레이븐: 아랑’·‘몬스터길들이기2’ 등이다.신작들은 넷마블의 대표적인 IP를 활용했으며 전작을 계승하거나 새로운 형태의 게임으로 이용자들을 만날 계획이다. 이 중 모두의마블: 메타월드는 최근 게임업계의 트랜드인 P2E(Play to Earn) 콘텐츠를 추가한 게임으로 개발되고 있다.이 밖에도 원천 IP를 확보해 모바일과 PC 버전으로 개발 중인 ‘RF 프로젝트’나 ‘일곱 개의 대죄: 그랜드크로스’에 이어 원작 애니메이션 IP를 활용한 신작 ‘일곱 개의 대죄 오리진’도 넷마블이 선보이는 후속작 중 하나다.넥슨은 지난 1월26일 자회사 넷게임즈의 신작 ‘히트2’(HIT2)의 대표 이미지와 향후 출시 계획을 발표했다.히트2는 지난 2016년 출시한 모바일 게임 ‘히트’의 후속작으로 액션 RPG(역할수행게임)에서 MMORPG로 장르를 변경한 것이 특징이다. 전작의 캐릭터와 액션성을 계승하면서 다수의 이용자가 참가하는 대규모 콘텐츠를 제공할 계획이다.또 넥슨은 대표 이미지를 통해 게임 내 공성전이 펼쳐질 ‘인테라 성’과 이용자들이 적과 전투를 펼칠 필드인 ‘트리아’를 공개했다.히트2는 올해 정식 출시될 예정이며 오는 2분기부터 사전등록을 진행할 계획이다.컴투스는 올해 프로야구 시즌 개막에 맞춰 신작 야구 게임 ‘컴투스프로야구V22’(이하 컴프야V22)를 출시할 계획이다.컴프야V22는 기존 서비스 중인 ‘컴투스프로야구’를 계승하면서 짧은 시간에 야구 게임을 즐길 수 있는 것이 특징이다. 모바일 플랫폼에 최적화된 세로형 중심의 게임으로 개발 중이며 하이라이트 순간만 즐기는 게임모드·방치형 콘텐츠 등을 제공할 계획이다.또 KBO선수협회와의 정식 계약을 통해 10개 구단 379명 선수들의 ‘3D 헤드 스캔’을 진행해 게임에 적용한다. 이를 통해 모바일 플랫폼에서도 선수들의 실사와 같은 얼굴과 표정을 게임을 통해 만나볼 수 있다.컴투스는 신작 컴프야V22와 신규 시즌 오픈을 준비 중인 컴투스프로야구를 통해 야구 게임 라인업을 강화할 계획이다.웹젠은 지난 1월6일 신작 ‘뮤오리진3’의 티저 페이지를 공개하면서 본격적인 게임알리기에 나섰다.뮤오리진3는 웹젠의 ‘뮤’ IP 기반의 모바일 게임인 ‘뮤오리진’ 시리즈의 최신작이다. 언리얼 엔진4를 적용해 높은 그래픽 품질을 구현했으며 ‘날개’를 이용해 이용자가 원하는 곳으로 이동하는 비행 시스템을 시리즈 최초로 제공하는 것이 특징이다.웹젠은 지난 1월20일부터 뮤오리진의 사전예약을 시작했다. 사전예약에 참여한 이용자를 대상으로 ‘이벤트 월정액(30일)’·‘50만 마정석’ 등의 아이템을 제공하며 사전예약 플랫폼에 따라 ‘수호펫 뽑기 스크롤 10개’도 제공한다.이 밖에도 향후 안드로이드 운영체제 이용자를 대상으로 비공개테스트(CBT)를 진행할 예정이다. 테스트 일정은 추후 공개된다.데브시스터즈는 지난 1월24일 자사의 대표 IP ‘쿠키런’을 활용한 신작 3종을 발표했다. 각 게임들은 퍼즐·액션·실시간 배틀 아레나와 같이 다양한 장르로 개발 중이다.실시간 배틀 아레나 게임인 ‘쿠키런: 오븐스매쉬’는 모바일과 PC 플랫폼으로 올해 하반기 출시될 예정이다. 3종의 게임 중 가장 먼저 출시될 게임으로 다수의 이용자가 함께 플레이하는 대전 콘텐츠를 구현한 것이 특징이다. 이용자는 쿠키런 캐릭터를 활용해 다양한 액션을 펼쳐 다른 이용자와 협동·경쟁하게 된다.또 다른 신작인 ‘쿠키런: 마녀의성’은 서구권 시장을 공략하기 위해 개발 중인 퍼즐 게임이다. 오븐에서 나온 쿠키런 캐릭터들이 마녀의 성을 탈출하는 이야기를 그리고 있으며 퍼즐 플레이와 쿠키들의 방을 꾸미는 시뮬레이션 요소를 융합한 콘텐츠를 제공할 계획이다.‘프로젝트 B’는 액션 게임으로 개발 중이다. 이용자간 협동 중심의 게임으로 각 캐릭터마다의 역할을 전략적으로 수행하는 것이 게임의 주요 시스템이다. 이용자는 ‘신비로운 탑’에서 다른 이용자와 함께 몬스터를 처치하거나 각종 임무를 수행하게 된다.