SK텔레콤, 새 학기 맞아 ‘ZEM’ 서비스 프로모션 진행

장정우 기자

[데일리한국 장정우 기자] SK텔레콤(이하 SKT)은 2022년 새 학기를 앞둔 초등학생부터 대학생까지 모든 연령대의 학생들과 학부모들을 응원하는 마음을 담아 다채로운 이벤트와 프로모션을 시행한다고 3일 밝혔다.먼저, SKT는 오는 3월31일까지 두달간 ZEM 서비스 가입자를 대상으로 추첨을 통해 다양한 경품을 제공하는 ‘입학부터 선물까지 한 번에 A to ZEM’ 프로모션을 진행한다.ZEM 서비스는 스마트폰을 처음 이용하는 만 12세 이하 아이들에게 바른 사용 습관을 만들어주는 앱 서비스로, 부모는 ZEM앱을 통해 자녀의 스마트폰 사용 시간과 사용 앱을 관리하고 미세먼지, 급식정보 등을 확인하는 것은 물론, 실시간 자녀 위치 조회와 유해사이트 차단 등 다양한 안심 편의 기능을 무료로 이용할 수 있다.SKT는 이번 프로모션을 위해 비대면 학습에 도움이 될 아이패드 에어(5명)와 삼성 키즈 블루투스 헤드폰(50명), 아이들의 선호도가 높은 포켓몬 마우스와 패드 세트(100명), 실용적인 플라키키 핸드폰 물병가방(500명), 캐릭터 문구 세트(1000명) 등을 경품으로 준비했다.참여 가능 대상은 프로모션 기간 내 ZEM 앱에서 자녀 등록을 완료한 고객들이며, 해당 고객들은 ZEM 앱 내 이벤트 배너를 클릭해 참여가 가능하다. 자녀가 SKT 스마트폰을 이용하면, 부모는 가입 통신사에 상관 없이 ZEM 서비스를 이용할 수 있다.또한, SKT는 디지털 네이티브 세대 초등학생 자녀를 둔 학부모의 올바른 자녀 교육을 돕기 위한 비대면 특별 강연, ‘초등 부모 새학기 소통 클래스 A to Zem’도 개최한다.이번 특강은 2월21일부터 24일, 3월21일부터 24일 등 2차례에 걸쳐 열리며 이보연 아동가족상담센터 소장의 ‘애착의 심리학’, 임영주 부모교육 전문가의 ‘우리 아이 자존감 높이는 대화법’ 등 자녀 교육에 도움이 될 유익한 강연들로 채워질 예정이다.또한, ZEM 세대 자녀들에겐 일상이 될 메타버스나 각종 미래 ICT(정보통신기술)에 대해 김경일 아주대학교 교수, 장동선 궁금한 뇌 연구소 대표, 김상균 강원대학교 교수 등 전문가들이 알기 쉽게 설명해 학부모들이 자녀를 보다 깊이 이해할 수 있는 기회를 제공할 예정이다.특강 관련 세부 정보는 오는 2월10일 SKT ZEM 플래그십 매장인 잼플레이스 홈페이지를 통해 공개되며, 같은 날 ZEM 앱 가입자를 대상으로 선착순 접수를 받은 다음 11일부터 전체 고객 대상으로 확대할 예정이다.SKT는 웅진씽크빅과 지난해 진행했던 구독형 교육상품 ‘웅진스마트올’ 제휴 프로모션을 올해도 실시한다. 웅진스마트올은 초등 전 과목 학습을 할 수 있는 콘텐츠와 교육용 상품을 월정액으로 제공하는 상품이다.SKT 공식인증대리점을 통해 웅진스마트올을 구독하는 고객은 자녀의 통신요금(ZEM 스마트 요금제 한정)을 가입 다음 달부터 12개월 동안 지원 받는다.SKT는 중학생부터 고등학생, 대학생까지 신학기를 맞는 다양한 연령대 학생들을 위한 ‘0한동(영한동) 신학기 프로모션’도 3월부터 진행한다.SK텔레콤의 대학생 전용 서비스인 0캠퍼스에서는 3월 신규 가입자 대상으로 3월 10일부터 31일까지 매일 가입 축하 경품으로 인기 IT제품을 추첨을 통해 제공할 계획이다.0캠퍼스는 0한동 앱에서 가입할 수 있으며, 가입 축하 경품 응모 외에도 캠퍼스 데이터 최대 3GB, FLO 모바일 무제한 스트리밍 할인 등의 혜택도 받을 수 있다.또한, 중고등학생을 위해 개학과 동시에 새로운 친구들과 원활히 소통할 수 있도록 3월7일부터 21일까지 2주간 0틴 고객 전원 대상으로 2GB의 데이터를 제공하는 ‘0틴위크’ 이벤트가 열린다.1020세대를 위한 스마트폰도 선보인다. SKT는 10대~20대가 선호하는 브랜드인 필라(FILA)와 함께 ‘Z플립3 FILA 에디션’을 1000대 한정으로 선보인다. 이번 한정판 스마트폰은 필라의 2022년 메인 테마인 테니스와 필라만의 감성을 담은 굿즈들과 함께 선보이며 오는 23일부터 T다이렉트샵을 통해 사전 예약에 들어간다.이 밖에도 SK브로드밴드와 함께 ‘B tv 잼키즈’에서 매일 30분 새 학기 학습습관을 기를 수 있는 <새학기 준비 A to ZEM ‘오늘의 학습’> 특집 콘텐츠를 선보인다.‘오늘의 학습’은 하루 30분, TV만 봐도 아이 스스로 학습이 가능한 맞춤형 학습 서비스로, 윤선생, 리틀팍스, 페파피그, BBC키즈 등 유명 영어 학습 브랜드는 물론, EBS초등, 밀크T 등 초등 교과 과정에 맞춘 학습 콘텐츠와 교원 북시네마, 대교 상상Kids, 한솔교육 등 동화 콘텐츠를 전문가의 커리큘럼을 기반으로 추천한다.T다이렉트샵에서도 2월7일부터 'T다이렉트샵이 추천하는 신학기 준비템!' 컨셉으로 학년 별 스마트폰을 추천해주는 기획전을 오픈한다.김지형 SKT 통합마케팅전략담당은 “새 학기 시작을 눈 앞에 둔 학생들과 학부모들을 응원하는 마음을 담아, 다양한 프로그램을 준비했다”며 “SKT는 앞으로도 학생들과 부모님들의 목소리를 반영한 의미 있는 서비스를 발굴하고 제공해 이용 고객 모두가 믿고 사랑하는 통신사가 되겠다”고 밝혔다.