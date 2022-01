라이프스타일 TV, VDE ‘아이 케어’·UL ‘눈부심 방지’ 검증

김언한 기자

[데일리한국 김언한 기자] 삼성전자는 ‘CES 2022’에서 선보인 TV 신제품들이 ‘시청 안전성’과 ‘색상 정확도’의 우수성을 인정받았다고 13일 밝혔다.2022년형 삼성 라이프스타일 TV는 독일 시험 및 인증 전문 기관인 VDE와 글로벌 안전 인증 기업인 UL로부터 각각 ‘아이 케어 인증과 ‘눈부심 방지 검증’을 받았다.VDE의 아이 케어 인증 평가 항목은 △눈에 대한 안전성(Safety for Eyes) △멜라토닌 억제 수준(Gentle to the eyes) △화면 깜빡임(Flicker) 무해성 △화질 균일도(Uniformity) △색 정확도(Color Fidelity) 등으로 구성 된다.이 평가는 국제전기기술위원회(IEC)가 규정한 조명의 유해성 등급 분류 방법을 따른다.삼성 라이프스타일 TV는 기기에서 나오는 블루라이트 방출량과 멜라토닌 억제 수치 모두 인체에 무해한 수준이라고 인정 받았다. 눈의 피로감이나 두통에 영향을 미칠 수 있는 화면 깜빡임도 기준을 충족했다.TV 콘텐츠 시청 시 얼마나 눈이 편안한지를 평가하는 색상 정확도와 화질 균일도 항목에서도 우수성을 인정받았다.UL의 눈부심 방지 검증은 국제조명위원회(CIE)가 공인한 눈부심 평가법 UGR을 기준으로 이뤄진다.2022년형 라이프스타일 TV에는 빛 반사를 저감하는 ‘매트 디스플레이’가 적용돼 사용자가 눈부심 없이 뛰어난 화질을 경험할 수 있다.2022년형 QLED TV 신제품 전 모델은 세계 최초로 ‘팬톤 컬러 검증(PANTONE Validated)’을 받았다.팬톤은 산업계 전반에 영향력을 행사하는 색상 전문 브랜드로, 전 세계에 통용되는 팬톤 컬러 표준(PMS)을 제공한다.이번에 팬톤 검증을 받은 제품은 8K, 4K를 포함한 QLED TV 15종과 모니터 5종이다.용석우 삼성전자 영상디스플레이사업부 부사장은 “앞으로도 소비자가 편안한 환경에서 최상의 시청 경험을 할 수 있도록 다양한 기술을 개발해 나갈 것”이라고 말했다.