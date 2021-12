김언한 기자

[데일리한국 김언한 기자] 삼성전자가 글로벌 최대 가전 시장 중 하나인 미국에서 ‘비스포크(BESPOKE)’ 가전을 본격 확대한다.삼성전자는 내년 1분기에 4도어(프렌치도어), 3도어, 패밀리허브 등 3가지 모델을 선보인다고 30일 밝혔다. 프렌치도어는 상단의 냉장실은 좌우로, 하단 냉동실은 서랍 형태로 열리는 형태다.삼성전자는 올해 ‘당신에게 맞는 냉장고를 디자인하라(Designed for you, by you)’는 콘셉트로 비스포크 냉장고를 미국시장에 선보였다. 내년에는 현지에서 가장 인기 있는 대용량 모델 라인업을 강화한다.미국 시장에 새로 도입할 4도어(프렌치도어), 3도어 타입의 비스포크 냉장고는 소비자의 라이프스타일과 취향에 따라 교체 가능한 도어 패널 뿐만 아니라 국내와 미국시장에서 호평 받아 온 냉각 기술과 편의 기능을 대거 탑재한 제품이다.‘베버리지 센터(Beverage Center)’가 냉장고 내부에 있어 외부로부터의 오염을 최소화해 위생적인 물 보관이 가능하다. ‘듀얼 오토 아이스 메이커(Dual Auto Ice Maker)’가 두 가지 형태의 얼음을 빠르게 만들어 준다.최신 단열 기술로 넉넉한 내부 용량을 갖추고, 식재료에 따라 최적의 온도로 보관이 가능한 ‘플렉스 존(FlexZone)’, 냉장실과 냉동실을 독립적으로 냉각하는‘트윈 쿨링 플러스(Twin Cooling Plus)’ 등이 적용됐다.양혜순 삼성전자 생활가전사업부 “비스포크 가전이 국내에서 가전 시장의 패러다임을 바꿨듯이 미국에서도 새로운 기준으로 자리잡을 수 있도록 할 것”이라고 말했다.