CJ ONE 연말연시 이벤트…"참여만 해도 포인트 지급"

[데일리한국 신지하 기자] CJ올리브네트웍스는 통합 멤버십 서비스 CJ ONE이 연말을 맞아 회원들을 대상으로 다양한 이벤트를 펼친다고 27일 밝혔다.CJ ONE은 다음 달 23일까지 앱 이벤트 페이지에서 신년운세를 확인하고 운세 정보를 카카오톡으로 친구에게 공유하면 추첨을 통해 1000포인트, 500포인트, 100포인트를 각각 2022명에게 지급한다.또 오는 28일부터 내달 11일까지는 2700만 회원들의 구매 데이터를 세대별로 분석해 8가지 질문으로 만든 취향 테스트를 진행한다.CJ ONE 회원이라면 누구나 참여할 수 있으며, 제휴 브랜드별로 마련된 질문에 답을 선택하면 자신의 취향 연령대를 결과로 받아볼 수 있다.이 취향 테스트에 참여한 선착순 30만명의 고객들에게는 100포인트를 즉시 지급하며, 카카오톡으로 테스트 결과를 친구에게 공유한 고객들에게는 추첨을 통해 총 100명에게 애플워치 7시리즈, 기프트카드 등의 선물을 증정한다.내년 CJ ONE 예상 등급을 확인하는 등급UP챌린지 이벤트 페이지에서는 연말까지 '예상 등급 확인' 버튼을 클릭 시 선착순 30만명에게 100포인트를 즉시 지급하며, 추첨을 통해 신규 VIP 회원 300명에게는 기프트카드 5000원권을, 2년 연속 VIP 고객 500명에게는 기프트카드 1만원권을 증정한다.이 외에도 CJ ONE은 빕스, 제일제면소, 더플레이스 등 CJ푸드빌 브랜드와 올리브영 오프라인 매장에서 앱 바코드를 통해 포인트를 적립하면 최대 1만포인트를 추가 적립해주는 이벤트를 함께 진행 중이다.CJ올리브네트웍스 CJ ONE 마케팅 담당자는 "신년운세, 취향 테스트 등 MZ세대 고객들의 취향을 저격한 이벤트를 준비했다"며 "내년에도 다양한 콘텐츠를 발굴해 CJ ONE에 대한 고객 만족도를 지속적으로 높일 것"이라고 말했다.