한화테크윈 "내년 영상보안업계 트렌드는 '타이거(T.I.G.E.R)'"

신지하 기자

[데일리한국 신지하 기자] 한화테크윈은 2022년 임인년 범띠 해를 맞아 주목해야 할 영상보안업계 5가지 트렌트 '타이거(T.I.G.E.R)'를 선정했다고 20일 밝혔다.T는 'AI 엣지 컴퓨팅'의 시대(The era of AI Edge Computing)를 말한다. 영상보안 분야에서 엣지 컴퓨팅의 역할이 더욱 강화할 전망이다. 엣지 컴퓨팅은 CCTV가 영상을 자체적으로 처리·분석하는 것을 뜻한다. 카메라가 데이터를 가공해 서버로 전송하기 때문에 시간과 비용을 줄여주고 서버에 걸리는 부하도 덜어준다.이를 위해 영상의 화질과 분석 성능을 좌우하는 시스템반도체(SoC) 경쟁력이 필수다. 특히 AI 활용이 일반화하면서 신경망처리장치(NPU)에 대한 관심이 커지고 있다. NPU는 인간 뇌의 신경망을 모방해 수천개의 연산을 동시에 할 수 있는 인공지능 반도체를 말한다.보다 빠르고 효율적인 알고리즘 개발과 이를 위한 AI 데이터 학습 방법도 주목받고 있다. 한화테크윈은 이 같은 시스템반도체의 중요성을 인지하고 자체적으로 시스템반도체를 개발해 엣지 컴퓨팅 성능을 꾸준히 향상시키고 있다고 설명했다.I는 무한한 가능성의 'AI 솔루션(Infinite possibilities of AI solution)'을 의미한다. AI가 결합되면서 CCTV는 보안의 영역을 넘어 거의 모든 분야에서 활용되고 있다. CCTV가 사람의 눈처럼 시각정보를 수집하고 AI는 이를 분석해 고객들에게 유의미한 정보를 제공하는 형태다. 매장·교통 관리, 스마트 주차 시스템, 물류·유통, 헬스케어, 위험영역 모니터링에 AI를 활용할 수 있다. 한화테크윈은 앞으로 CCTV와 AI를 결합해 다양한 분야에서 활용할 수 있는 솔루션을 개발할 예정이다.G는 '서비스형 비즈니스 모델의 대세(Great wave of As a Service)'를 뜻한다. 클라우드 기반 서비스가 진화하고 성숙기에 접어들면서 영상보안 업체는 솔루션 제공업체로 빠르게 변화하고 있다. 클라우드는 물리적인 서버가 필요 없어 초기 투자비용이 저렴하다는 장점이 있다. 사용이 간편하고 확장성도 높다. 한화테크윈은 최근 북미에서 출시한 와이즈넷 SKY를 필두로, 본격적인 클라우드 서비스를 준비하고 있다.E는 '책임있고 윤리적 사용(Ethics of Technology)'을 말한다. 스마트 시티, 스마트 팩토리, 스마트 스토어 등 영상보안 장비의 활용도가 높아지고 다양한 기기들이 서로 연결되면서 보안 장비의 윤리적인 사용과 사이버보안의 중요성이 증대되고 있다. 얼굴인식 기술이 다양한 곳에서 접목되면서 생체정보의 활용과 이와 관련해 개인정보보호에 대한 관심도 커지고 있다. 한화테크윈은 설계부터 실사용까지 다양한 사이버보안기능들을 적용해 국제 사이버보안 인증인 'UL CAP'을 획득했다. 얼굴과 차량번호판 등 민감한 개인정보를 자동으로 모자이크 처리하는 개인정보보호 기능도 개발 중이다.R은 경계를 허무는 '기술융합(Redefine the boundaries, Integration of technology)'을 의미한다. 네트워크 기술과 사물인터넷(IoT)의 발달은 다양한 기기, 기술들의 연계와 융합을 통해 기존 산업의 경계를 허물 것으로 전망된다. CCTV의 경우 '오픈 플랫폼'이 대표 사례다. 많은 영상보안 기업들이 오픈 플랫폼에 참여하며 다양한 제품과 솔루션들이 서로 호환, 연계되고 있다. 앞으로 고객들은 스마트폰에서 원하는 어플리케이션을 설치해 사용하듯 보안장비에 원하는 기능을 간단히 추가해 사용할 수 있게 될 전망이다. 한화테크윈은 자체 오픈 플랫폼을 운영해 보다 많은 기업들과의 협업을 통해 다양한 기능을 지원하는 어플리케이션이 개발될 수 있도록 토대를 제공할 계획이다.