CJ올리브네트웍스, 폴 바셋 제휴…"CJ기프트카드 고객 사용처 확대"

신지하 기자

[데일리한국 신지하 기자] CJ올리브네트웍스이 선불충전형 CJ기프트카드 고객들의 사용처 확대를 위해 커피 전문점 폴 바셋(Paul Basset)을 새 식구로 맞았다.CJ올리브네트웍스는 CJ기프트카드의 첫 번째 대외 제휴 브랜드로 폴 바셋을 추가하고 폴 바셋 전용 모바일 기프트카드도 출시했다고 15일 밝혔다.이번 제휴로 기존 CJ 계열사 브랜드만 이용 가능했던 CJ기프트카드로 전국 폴 바셋 매장을 이용할 수 있으며, CJ ONE 앱을 통해 폴 바셋 기프트카드를 구입하거나 충전할 수 있다.CJ올리브네트웍스는 CJ기프트카드의 첫 대외 브랜드 제휴를 기념해 오는 19일까지 CJ ONE 앱을 통해 페이백 서비스, 무료 음료권 등 경품을 제공한다.CJ올리브네트웍스가 발행하는 CJ기프트카드는 폴 바셋을 비롯해 빕스, 뚜레쥬르 등 푸드빌의 식음료 브랜드와 올리브영, CGV 등 17개 브랜드에서 구입 및 이용할 수 있다. 오프라인뿐 아니라 CJ ONE 앱에 등록하면 온라인에서도 간편하게 결제할 수 있다.CJ올리브네트웍스는 앞으로 CJ ONE을 통해 기프트카드를 등록·사용한 고객을 대상으로 사용처 맞춤 혜택을 제공할 계획이다.CJ올리브네트웍스는에 따르면 CJ기프트카드 매출은 지난 3년간 연평균 75% 성장하며 사용 고객이 지속적으로 증가하고 있다. 또한 기프트카드 사용시 제휴 브랜드마다 평균 46%의 추가 연계매출이 발생하는 것으로 집계돼 제휴사들의 만족도도 점차 높아지는 추세라고 회사는 설명했다.CJ올리브네트웍스에서 데이터마케팅을 총괄하는 하재영 상무는 "CJ기프트카드의 브랜드 혜택 범위가 확대돼 고객들의 만족도가 더욱 높아질 것으로 기대된다"며 "앞으로도 적극적으로 대외 브랜드 제휴를 확대해 범용성을 갖춘 선불충전형 카드 플랫폼 사업으로 성장하겠다"고 말했다.