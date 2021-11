장정우 기자

[데일리한국 장정우 기자] 넷마블은 AIC 2021(Arena of Valor International Championship 2021)이 오는 11월 27일 열린다고 밝혔다.아레나오브베일러(Arena of Valor)는 국내에서 서비스 중인 모바일 MOBA(진지점령전) ‘펜타스톰’의 글로벌 버전이다. 지난 2017년 국내 출시한 펜타스톰은 6개의 직업으로 분류되는 수 많은 영웅들과 다양한 대전모드를 통해 이용자들이 실시간 전투를 경험할 수 있는 것이 특징이다.텐센트가 주최하는 이번 대회는 2017년 11월 개최된 아레나오브베일러 아시안컵(Arena of Valor International Championship : Asia 2017, 이하 AIC 2017)을 시작으로 5년 째 꾸준히 열리고 있는 국제 대회다.이번 대회에서는 한국 대표팀 Team Olympus를 비롯해 총 14개의 팀이 두 개의 조로 나뉘어 우승을 다툰다. 오는 12월5일까지 진행되는 총 42경기의 그룹 스테이지 경기를 통해 플레이오프 진출 팀을 가리게 된다.이전 대회에 비해 상급도 늘어났다. 총 상금 규모는 100만달러(약 12억원)로 이전 대회에 비해 두 배로 늘어났으며 우승팀에게는 40만 달러가 주어지고 2등팀은 20만 달러를 받게 된다.