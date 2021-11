그라비티, 3분기 영업이익 402억원…전년보다 17%↑

장정우 기자

[데일리한국 장정우 기자] 그라비티가 자사의 2021년 3분기 실적을 12일 공시해 매출은 약 1287억원, 영업이익은 약 402억원으로 전분기 대비 매출은 53.9%, 영업이익은 110.1% 증가했다고 밝혔다.전년도와 비교했을 때 매출은 소폭 감소했지만 영업 이익은 17.1% 상승, 처음으로 400억원을 넘어섰다.2021년 1~3분기 누적 매출과 영업이익도 3173억 원과 874억원을 기록해 전년보다 각각 8.1%, 43.1% 증가했다.이번 호실적의 주 요인으로는 올해 6월18일 동남아시아 9개 지역에 성공적으로 론칭한 라그나로크X: Next Generation과 6월28일 일본 지역에 론칭한 라그나로크 오리진의 매출 증가가 가장 큰 영향을 미쳤다. 또한 9월 라그나로크X: Next Generation의 베트남 지역 신규 서버 오픈도 실적에 기여했다.그라비티는 2021년 4분기에도 전세계를 대상으로 다양한 타이틀을 선보이며 활발한 서비스 활동을 펼쳐나갈 계획이다.먼저 11월10일 모바일 MMORPG 라그나로크 오리진을 미국과 캐나다에 전격 론칭했다. 8월10일부터 70만 명 이상이 사전예약에 참여했으며 론칭 당일 구글 플레이 스토어 인기 무료 게임 순위 2위에 링크됐다.또한 그라비티는 지스타 2021에서 선보이는 출품작들의 출시도 준비하고 있다. 11월에 스포츠 모바일 게임 ‘NBA RISE TO STARDOM’을 일본 지역에 론칭, 2022년 상반기에는 한국에 출시할 예정이다. 그라비티의 자회사 그라비티 네오싸이언에서 개발 중인 라그나로크 V: 부활(Ragnarok V: Returns)은 2021년 12월 오세아니아 지역에서의 CBT를 시작, 2022년 1분기에 정식 론칭할 예정이다.이 밖에도 인도네시아 지사 그라비티 게임 링크(Gravity Game Link, GGL)에서도 2021년 12월15일 인도네시아 라그나로크 온라인 서비스 초창기 분위기를 느낄 수 있는 Ragnarok Retro를 론칭할 예정이며 2022년 1분기에 대만, 홍콩, 마카오에 카드 SRPG 모바일 게임 Project T (가칭)를 선보일 계획이다.그라비티는 “지금까지 거둔 성과를 이어나가기 위해 신규 게임 개발 및 론칭에 힘쓰고 있다”며 “남은 2021년 4분기와 2022년에도 국내·외 성공적인 타이틀 론칭과 서비스 지역 확대를 통해 더욱 성장하는 모습을 보이고자 최선을 다할 계획”이라고 전했다.