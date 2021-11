신지하 기자

[데일리한국 신지하 기자] 현대오토에버는 고등학생 대상으로 온라인 화이트해커 경진대회를 개최했다고 8일 밝혔다.지난 6일 열린 경진 대회는 정보기술 특성화 고등학생들이 IT 꿈나무로 성장하는 것을 지원하는 현대오토에버 사회공헌 활동으로 코로나19 장기화로 비대면이 일상화되면서 더욱 더 중요해진 정보보안 전문인력 발굴을 위해 함께일하는재단과 함께 4년째 실시하고 있다. 올해부터는 수도권뿐 아니라 전국을 대상으로 확대했다.참가 학생 36명은 지난 7월부터 4개월에 걸쳐 현대오토에버 임직원과 보안교육 전문기관이 △웹 애플리케이션 모의해킹 △네트워크 해킹 기술 및 원리 이해 △파이썬을 활용한 IT 해킹과 보안 △침해사고 분석과 보안관제 업무 이해 △안드로이드 모바일 해킹 및 윈도우 기반의 리버싱 이해와 악성코드 분석 등 관련 지식을 학습하고 IT 분야별 진로와 하는 일에 대한 멘토링도 실시했다.경진 대회는 교육을 충실히 참여한 학생들이 4명이 한 팀을 이뤄 총 9팀이 참석해 웹·시스템·네트워크·혼합(포렌식, 모바일, 리버싱 등) 영역별 문제를 해결하는 방식으로 진행했다. 문제 별 난이도를 반영한 배점 조정을 통해 어려운 문제를 푼 팀이 더 많은 점수를 얻었다. 점수 상황판을 통해 실시간 순위 확인을 할 수 있어 더욱 더 박진감이 있었다고 회사는 설명했다.대상은 한국디지털미디어고등학교 황선우, 경민IT고등학교 이예빈, 수원공업고등학교 김배우리, 경기경영고등학교 강재형 학생으로 이뤄진 '구경만할게요'팀이 선정됐다.강동식 현대오토에버 경영지원실장은 "디지털 전환이 빨라지면서 개인정보 유출 등 민감 데이터 관련 보안사고가 속출하고 있다"며 "보안 위협에 대응하는 보안 전문가로 성장하는 꿈을 구체적으로 설계하는 데 도움이 됐기를 바란다"고 말했다.