크래프톤, ‘배틀그라운드’ 신규 무기 ‘박격포’·‘M79’ 업데이트

장정우 기자

[데일리한국 장정우 기자] 크래프톤이 ‘PUBG: 배틀그라운드’(PUBG: BATTLEGROUNDS, 이하 배틀그라운드)의 14.2 라이브 서버 업데이트를 진행했다고 4일 밝혔다.이번 업데이트에서는 신규 무기인 ‘박격포’와 ‘M79’ 가 출시된다. 태이고 맵에 새롭게 선보이는 박격포는 간편한 조작을 통해 사용 가능하나, 높은 명중률을 위해서는 목표물과의 거리 및 예상 이동 경로에 대한 고려가 필요하다.M79는 실제 M79 유탄발사기를 참고해 제작된 유틸리티 무기로, 연막탄을 사용해 적의 시야를 가릴 수 있어 다양한 활용이 가능하다. 다만 차량 운전석에서는 사용할 수 없으며, 훈련장에서는 스폰되지 않는다.기절(DBNO, Down But Not Out) 상태에서의 수영 기능도 추가된다. 물 속에서 기절을 당해도 헤엄칠 수 있으나 헤엄 속도, 잔여 호흡량, HP 손실, 부활 여부에 제약이 있으므로 전략적인 사용이 필요하다.태이고 맵에서는 신규 크리쳐 ‘닭’을 선보인다. 닭은 두려움을 느끼면 길을 찾아 도망치며, 총기 및 수류탄에 의해 피격을 당할 경우 사망에 이르게 된다.또, 사용자 지정 매치, 아케이드 매치, 경쟁전 매치의 업데이트도 진행된다. △사용자 지정 매치에서 팀 데스매치 모드로 선택 가능한 태이고 맵 5종이 추가됐으며, △아케이드 매치에서 팀 데스매치의 전장 시작 지점, 스폰 지점 수, 스폰 지점 간의 거리가 개선됐다. △경쟁전 매치에서는 커뮤니티 피드백을 반영해 태이고 및 파라모의 룰셋과 스폰 테이블을 각 맵에 적합하게 조정했다.그 외 인게임에 적용된 할로윈 테마 대신 PGC 2021 테마가 일반, 사용자 지정, 경쟁전 매치에 적용된다. UI/UX를 개선해 게임 로비 내에서 PUBG 계정과 크래프톤 ID와 연동할 수 있으며, 이용자들의 전적을 일목요연하게 확인 가능한 프로필 오버뷰 기능이 제공된다.편의성 개선을 위해 사녹 및 카라킨 맵의 생존 인원에 따라 다이나믹 블루존 기능 발동 및 발동 안내 메시지가 추가된다. 파라모 미니맵의 플레이 불가 지역 표시, 어두운 영역에 대한 표현 퀄리티 향상, 원활한 아이템 구매를 위한 상점 기능을 개선해 이용자들의 불편사항을 해소했다.또한 △나만의 상점이 11월24일부터 12월16일까지 운영되며, △WSUS(무기 스킨 성장 시스템) 업데이트와 △PGC 2021, △GODV, △블랙 프라이데이 신규 아이템 및 스킨 업데이트가 11월부터 출시된다.