승현준 소장 "삼성리서치 모든 R&D 영역에 AI 적용 중"

2일 '삼성 AI 포럼 2021' 유튜브로 중계

김언한 기자

[데일리한국 김언한 기자] 삼성리서치 승현준 소장(사장)은 "AI 기술은 사람들의 삶을 더 좋게 만드는 기술"이라며 "삼성리서치의 모든 R&D 영역에 AI가 적용되고 있다"고 말했다.승 소장은 2일 삼성리서치가 주관한 '삼성 AI 포럼 2021' 행사에서 기조연설을 통해 이같이 말했다. 이날 행사는 전날에 이어 삼성전자 유튜브 채널을 통해 중계됐다.행사에서는 삼성리서치 글로벌 AI 센터장 다니엘리(Daniel D. Lee) 부사장의 진행으로 실시간 패널 토의가 이뤄졌다. 참가자들은 다양한 주제를 함께 논의했으며, 삼성리서치 글로벌 AI센터 임직원들이 직접 본인이 참여하고 있는 연구 내용을 발표하는 라이트닝 토크(Lightning Talks) 세션도 진행됐다.승 소장은 삼성리서치의 분야별 AI 기술을 소개했다. △창의성을 새로운 방식으로 표현하는 스마트폰 카메라 △TV나 에어컨과 대화할 수 있게 해주는 온디바이스(On-device) AI △실내 3D 지도를 자동으로 생성하고 장애물을 인식하며 청소할 수 있는 로봇의 AI 기술 등에 대해 설명했다.승 소장은 "삼성리서치의 혁신적인 연구에 대해 더 알고 싶다면 삼성리서치 트위터로 초대한다"고 말하며 연설을 마무리했다.행사에선 세계 각국에서 최근 활발하게 연구 활동을 하고 있는 AI 전문가들의 강연이 이어졌다.2010년 '튜링 어워드'를 수상한 미국 하버드 대학교 레슬리 밸리언트 (Leslie Valiant) 교수는 '추론 이용 지도 학습 보완 방법(How to augment supervised learning with reasoning)'이라는 주제로 기조 강연을 했다.레슬리 밸리언트 교수는 인공지능의 더 도전적인 목표를 달성하기 위한 과제로 학습과 추론을 단일 프레임워크 내에 결합하는 것을 꼽았다. 그는 자신이 연구 중인 '로버스트 로직(Robust Logic)'이라는 프레임워크에 대해 소개했다.이어진 초청 세션에서는 미국 프린스턴 대학교 필릭스 하이드(Felix Heide) 교수가 '미분가능한 카메라(The differentiable camera)'를 주제로 딥러닝을 이용한 카메라 화질 기술에 대해 발표했다.다음으로 구글 브레인의 김빈(Been Kim) 리서치 사이언티스트가 '머신러닝 모델의 해석 가능성(Interpretability for skeptical minds)'이라는 주제 강연했다.그는 인간이 이해할 수 있는 방식으로 AI의 의사결정 과정을 설명할 수 있는 머신러닝 방법의 최근 성과와 앞으로 나가야 할 방향에 대해 소개했다.마지막 세션에서는 네덜란드 암스테르담 대학교 교수이자 마이크로소프트 리서치(Microsoft Research) 암스테르담 랩장인 맥스 웰링(Max Welling) 교수가 '딥러닝을 이용한 물질의 이해(Understanding matter with deep learning)' 주제에 대해 설명했다.그는 분자 레벨의 시뮬레이션에 딥러닝을 활용해 새로운 과학적 발견을 할 수 있는 기회에 대해 소개했다.