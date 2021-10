웹젠, 모바일·PC 게임 6종서 가을 맞이 이벤트 시작

장정우 기자

[데일리한국 장정우 기자] 웹젠이 자사가 서비스하는 게임에서 가을을 맞아 기념 이벤트를 진행한다고 15일 밝혔다.웹젠은 모바일게임 4종(뮤 아크엔젤2, R2M, 뮤 아크엔젤, 뮤 오리진2)과 PC 온라인게임 2종(뮤 온라인, R2)에서 가을 이벤트를 열고, 풍성한 보상을 선물한다.먼저, 신작 모바일 다중접속역할수행게임(MMORPG) '뮤 아크엔젤2'는 '가을 나들이 이벤트'를 준비했다. 10월20일까지 게임 내에서 가장 선호하는 공간을 스크린샷으로 촬영한 후 공식 커뮤니티에 인증하면 50명을 추첨해 ‘가나 초코우유’와 '축복의 보석', ‘영혼의 보석’ 등을 증정한다.'R2M'은 10월28일까지 가을을 맞아 '출석 체크 이벤트'를 운영한다. 이벤트 기간에 게임에 접속하면 출석 일차별로 캐릭터의 능력치를 높여주는 '희귀 변신 확정 뽑기권 조각 1개'와 '최상급 특수 매터리얼 상자 1개' 등의 보상을 선물한다.'뮤 아크엔젤' 이용자를 위한 '가을 축제’도 10월20일까지 열린다. 게임 내에서 특정한 목표를 달성해 '가을 불꽃' 아이템을 모으면 획득한 개수에 따라 다양한 보상을 얻을 수 있고, 이벤트를 즐기고 획득한 '가을 난초'로는 교환 상점에서 여러 아이템과 바꿀 수 있다.'뮤 오리진2'에서는 가을을 주제로 한 '수집교환 이벤트'가 진행된다. 10월30일까지 각종 몬스터를 사냥하고, '단풍잎' 아이템을 수집하면 '유니크 타로상자(수집)'와 '수집 이벤트 코스튬 상자' 등과 바꿀 수 있다. 특히 수집 이벤트 코스튬 상자에서는 ‘할로윈 호박’과 ‘방패연’, ‘양손 무기 코스튬’ 중 1개를 무작위로 획득 가능하다.PC MMORPG ‘뮤 온라인’은 새로운 프리미엄 뮨 '한글왕'을 얻을 수 있는 '10월 알을 품은 몬스터'를 진행한다. 10월 21일까지 특정한 사냥터에서 특정 시간마다 등장하는 ‘달토끼’, ‘복주머니’, ‘불꽃유령’ 등의 이벤트 몬스터를 사냥하면 일정 확률로 이벤트 뮨이 포함된 뮨 알이 지급된다.마지막으로 'R2(Reign of Revolution)'는 10월21일까지 오리지널 리부트 서버에서 상위 길드를 가려내는 '길드 레벨 UP UP 이벤트'를 실시한다. 이벤트 종료 시점을 기준으로 길드 레벨이 가장 높은 3개의 길드를 선정해 '이벤트 캐시(14일 기간제)'를 차등으로 제공한다. 또한, 올해 출시 15주년을 기념해 오는 10월21일에는 대대적인 이벤트 선보일 계획이다.