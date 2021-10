크래프톤, ‘배틀그라운드 모바일’ 할로윈 맞이 10월 콘텐츠 공개

장정우 기자

[데일리한국 장정우 기자] 크래프톤이 ‘배틀그라운드 모바일’의 할로윈 맞이 10월 콘텐츠를 공개한다고 14일 밝혔다.우선, 이용자들에게 많은 사랑을 받았던 모드들이 할로윈을 맞아 다시 열린다. △‘에란겔 - 룬 테마 모드’는 10월15일부터 22일까지 1차, 10월31일부터 11월16일까지 2차로 열린다. △‘좀비: 새벽의 저주’는 10월22일부터, △‘바이러스 인펙션’과 △‘헤비 머신건 2.0’ 모드는 10월31일부터 즐길 수 있다.△‘메트로 로얄’, △‘타이탄-라스트 스탠드’, △‘비켄디’는 지금 바로 만나볼 수 있다. 재오픈된 모드는 모두 11월16일 9시까지 즐길 수 있다.할로윈을 기념한 다양한 이벤트도 진행된다. 10월14일부터 11월3일까지 진행하는 ‘할로윈 사탕 교환 이벤트’는 미션을 달성해 사탕 아이템을 모은 이용자에게 ‘잭 오 랜턴 모자’(영구제), ‘어쌔신 상자’, ‘치킨 메달’ 등의 교환 기회를 제공한다. ‘Trick or Chicken! 할로윈 로그인 이벤트’는 10월26일부터 11월5일까지 접속만 해도 매일 ‘치킨 메달’을 획득할 수 있는 이벤트이다.10월29일부터 11월8일까지는 ‘Trick or Chicken! 할로윈 플레이 이벤트’가 진행된다. 친구와 임의 모드를 3회 플레이하면, 미스터리 상자 교환권 조각을 1개 획득할 수 있다. 본 이벤트는 매일 참여 가능하다.또 이벤트 기간 내 클래식 모드에서 TOP8을 10회 달성하면 ‘2021 할로윈 상자’ 1개를 획득할 수 있다. ‘2021 할로윈 상자’에는 고스트 프리즈너 퀵보이스, 스킨 아이템 블러디 위치 세트, 고스트 라이더 세트 등을 획득할 수 있다.한편, 커뮤니티 투표 이벤트 ‘Pick up! 최고의 라떼 모드’도 준비돼 있다. 10월22일부터 11월7일까지, 재오픈된 모드 가운데 최고의 모드에 투표하는 이벤트로, 추첨을 통해 ‘치킨 메달’ 5개(500명), 갤럭시 버즈2(1명), 에어팟(1명)을 증정한다. ‘최고의 모드’로 뽑힌 모드에 투표한 이용자는 추첨을 통해 최신형 아이패드 미니(1명)를 획득할 수 있다.10월18일부터는 새로운 로얄패스 시즌이 시작된다. 시즌4(RP M4)에서는 떠돌이 기공사 세트, 핫도그-Mini14, 재규어 챔피언 세트 등의 아이템을 만나볼 수 있다.