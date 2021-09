장정우 기자

[데일리한국 장정우 기자] LG전자는 미국 뉴욕 타임스스퀘어에서 '라이프스 굿(Life's Good)' 메시지를 담은 3D 콘텐츠를 상영한다고 12일 밝혔다.Life's Good은 LG전자가 MZ세대(밀레니얼 세대+Z세대) 소통 강화를 위해 진행하는 캠페인이다. 이번에 상영하는 3D 콘텐츠는 신학기에 맞춰 학교와 관련한 내용으로 제작됐다.LG전자는 3D 콘텐츠를 시리즈로 만들어 공개하며 고객과 지속 소통할 예정이다. 개학을 주제로 한 첫번째 영상은 내달 초까지 상영된다.LG전자는 'Life’s Good'의 의미를 알리기 위해 전광판 활용 마케팅을 꾸준히 펼치고 있다.최근 잭슨 티시 감독이 제작한 Life's Good 영화, 미국 오스카상을 수상한 케빈 맥도날드 감독이 연출한 다큐멘터리 영화 '라이프 인 어 데이(Life in a Day 2020)', 비영리기구 글로벌시티즌이 코로나19 백신에 대한 올바른 이해를 돕기 위해 만든 '백스 라이브: 세계를 다시 하나로 하기 위한 콘서트(VAX LIVE: The Concert to Reunite the World)' 등을 소개했다.