컴투스, 신작 'NBA NOW 22' 글로벌 사전 예약 시작

[데일리한국 장정우 기자] 컴투스는 리얼 농구 모바일 게임 ‘NBA NOW 22’의 글로벌 사전 예약을 실시한다고 9일 밝혔다.NBA NOW 22는 컴투스가 새롭게 선보이는 신작으로, NBA 공식 라이선스 기반의 게임이다. 간편한 세로형 컨트롤 방식으로 직관적인 플레이를 즐길 수 있으며 다양한 게임모드, 선수 능력치를 향상시키는 전술 카드 등의 콘텐츠를 경험할 수 있다.또한 현역 및 은퇴 선수를 포함해 약 4000여 명의 선수가 등장하고, 실제 NBA 경기의 실시간 데이터를 기반으로 선수들의 외형과 능력치 및 리그 일정을 구현했다.컴투스는 이번 하반기 ‘NBA NOW 22’ 출시에 앞서 안드로이드 OS 및 iOS 유저를 대상으로 글로벌 사전 예약을 시작하고, 참여하는 모든 유저들에게 ‘조엘 엠비드 라이브 골드 카드’, ‘현역 고급 선수팩’ 등 출시 후 사용 가능한 게임 아이템을 선물로 지급한다.컴투스 관계자는 “NBA NOW 22는 실제 NBA에서 볼 수 있는 유명 선수들을 나만의 팀으로 영입하고 플레이할 수 있는 리얼 농구 모바일 게임의 매력이 극대화된 게임”이라며, “컴투스의 노하우와 NBA NOW 22만의 차별화된 게임성으로 전 세계 NBA 주요 인기 국가 및 글로벌 유저층을 공략해 나갈 것”이라고 전했다.