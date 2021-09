"충격에 강한 설계" 삼성전자, 마이크로 SD카드 신제품 출시

김언한 기자

[데일리한국 김언한 기자] 삼성전자는 마이크로 SD카드 신제품 '프로 플러스(PRO PLUS)'와 '에보 플러스(EVO PLUS)'을 출시했다고 8일 밝혔다.'PRO PLUS'와 'EVO PLUS'는 2015년 출시 이후 마이크로 SD카드 시장에서 꾸준히 팔린 제품이다. 주로 스마트폰, 태블릿, 액션캠 등 모바일 기기의 확장형 스토리지로 활용된다.이번 제품은 강화된 성능과 외부 충격에 강한 디자인 설계로 일반 소비자 뿐만 아니라 4K UHD 영상과 같은 고사양의 컨텐츠를 제작하는 크리에이터까지 만족시킬 수 있을 것으로 기대된다.'PRO Plus'는 읽기와 쓰기 속도가 각각 최대 160MB/s, 120MB/s으로 이전 세대 대비 약 1.6배, 1.3배 빨라졌다. 'EVO Plus' 역시 이전 세대 대비 약 1.3배 빨라진 최대 130MB/s 의 읽기 속도를 제공한다.두 제품군 모두 방수, 내열, 엑스레이, 자기장, 낙하, 마모 등 6가지의 외부 충격에 대비한 특수 보호 기능이 적용됐다. 혹독한 사용환경에서도 안정적으로 마이크로 SD카드를 사용할 수 있도록 했다.'PRO Plus' 마이크로 SD카드는 128GB, 256GB, 512GB 등 3가지 용량, 'EVO Plus' 마이크로 SD카드는 64GB, 128GB, 256GB, 512GB 등 4가지 용량으로 국내 시장에 출시된다.삼성전자 브랜드제품Biz팀장 이규영 상무는 "성능, 안정성, 내구성 등을 두루 겸비한 차세대 마이크로 SD카드 제품군 출시를 통해 소비자들의 다양한 수요를 지속적으로 만족시켜 나갈 것"이라고 밝혔다.