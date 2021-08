그라비티, ‘라그나로크M’ 흥행…글로벌 시장으로 확장 중

장정우 기자

[데일리한국 장정우 기자] 그라비티는 자사의 대표 IP(지식재산권) ‘라그나로크’가 '누적 다운로드(2021.6.30기준) 1억2000만 이상, 2018~2020년 3년 연속 가장 사랑받는 한국 게임 2위(글로벌 한류 트렌드 2021)'를 기록했다고 25일 밝혔다.그라비티는 다양한 라그나로크 IP 게임을 출시하며 성공을 거둬 라그나로크를 글로벌 IP로 성장시켰다. 현재 전세계 1억2000만 이상의 유저들이 그라비티의 게임을 다운로드할 정도로 브랜드 인지도가 성장했으며 이와 함께 실적도 상승했다.특히 ‘라그나로크M’은 다양한 기록을 세운 그라비티의 흥행작으로 글로벌 시장에서 인기를 모으고 있다. 이 게임은 국내 론칭 직후 최고 매출 순위에서 애플 앱스토어 1위, 구글 플레이 3위에 올랐으며 매출 탑5 순위를 수개월 유지하기도 했다.동남아시아에서는 태국, 필리핀, 인도네시아 지역 론칭 직후 구글 최고 매출 1위를 차지했으며 출시 6일 만에 260만 다운로드를 돌파했다.이후에도 그라비티는 북미, 대만, 남미, 오세아니아, 일본, 유럽 등 다양한 지역에 라그나로크M을 글로벌 론칭했다. 현재 이 게임은 전세계 122개 지역에서 서비스 중이며 글로벌 360만(2021.6.30 기준) 누적 다운로드를 기록하고 있다.그라비티는 라그나로크M의 업데이트 및 안정적인 서비스로 게임 인기를 지속하고 전 세계적인 흥행을 이어갈 예정이다.8월23일 북·남미와 오세아니아, 8월24일 대만과 한국, 8월27일 동남아시아 지역의 대규모 업데이트를 진행한다. 신규 지역 코모도 섬과 신규 직업 건슬링거가 업데이트되며 신규 콘텐츠 동화 왕국, 신규 던전 코모도 열도 등이 추가된다.김진환 그라비티 사업 총괄 이사는 "그라비티는 라그나로크M과 함께 성장했다고 해도 과언이 아니다”라며 “그라비티는 라그나로크M이 오랫동안 유저분들에게 사랑받는 롱런하는 게임이 될 수 있도록 최선을 다하고 있고 앞으로도 그럴 것이다”고 전했다.라그나로크의 글로벌 인기와 함께 그라비티의 실적은 2016년 흑자 전환한 이래 5년 연속 자체 신기록을 경신하며 성장세를 보였다. 특히 2019년 1분기 매출은 동남아, 북남미, 오세아니아 지역에서의 라그나로크M 실적이 반영, 상장 이래 분기별 매출 최대치를 기록했다. 또한 그라비티의 2021년 상반기 누적 실적은 전년 상반기 누적 대비 상승했다.그라비티는 라그나로크M과 함께 다양한 라그나로크 IP 기반의 타이틀로 글로벌 성공을 이어갈 예정이다.먼저 동남아시아 지역에서 흥행한 모바일 다중접속역할수행게임(MMORPG) '라그나로크X: Next Generation'을 9월 베트남 지역에 론칭 예정이며 8월26일에는 태국 지역에 Ragnarok The Lost Memories(해외 명칭: Ragnarok The Lost Memories: Hymn of the Valkyrie)를 론칭한다. 또한 차기작 ‘라그나로크 프로젝트S(가칭)', '라그나로크 비긴즈(PC MMORPG) 등을 준비하고 있다.