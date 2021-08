크래프톤, ‘배틀그라운드: 뉴 스테이트’ iOS 버전 사전예약 시작

장정우 기자

[데일리한국 장정우 기자] 크래프톤이 펍지 스튜디오가 올해 하반기 출시 예정인 배틀그라운드: NEW STATE의 애플 App Store(앱스토어) 사전예약을 19일부터 실시한다고 발표했다.배틀그라운드: NEW STATE는 지난 2월25일 구글 플레이 사전예약을 시작으로, 현재까지 2800만명의 사전예약자 수를 기록했다. 이는 중국, 인도, 베트남 제외 단일 마켓에서 이룬 기록으로, App Store 사전예약 시작으로 최고 기록을 경신할 전망이다.오는 27일부터 사흘간 2차 알파테스트도 예정되어 있다. 지난 6월 미국에서 개최한 1차 알파테스트의 흥행으로 규모를 대폭 확대해 아시아, 중동, 그리고 터키, 이집트 포함 28개국, 안드로이드 및 애플 iOS 이용자 대상으로 비공개 테스트를 진행한다. 금일 기준 65만명의 팬들이 알파테스트 신청에 참여해 테스트의 연속 흥행을 예고했다.배틀그라운드: NEW STATE는 펍지 스튜디오가 직접 개발한, PUBG: 배틀그라운드의 오리지널 배틀로얄 경험을 계승 및 심화한 모바일 신작이다. 배틀그라운드만의 정교하고 현실감 있는 건플레이는 물론, 펍지 스튜디오의 기술력과 개발 역량을 기반으로 최첨단 렌더링 기술을 적용해 모바일의 한계를 뛰어넘는 수준의 그래픽을 구현했다.