[데일리한국 장정우 기자] 베스파의 신작 '타임디펜더스'가 사전예약 진행 2주 만에 예약자수 10만을 돌파했다.지난 8일 정식 서비스를 앞두고 일본 현지 사전예약에 돌입한 '타임디펜더스'는 오픈 하루 만에 일본의 사전예약 사이트 앱겟(appget)에서 사전예약 랭킹 1위를 차지했다. 사전예약 2주 만인 22일에는 사전예약자 수가 10만명을 돌파했다.또한, 캐릭터 사전 인기투표를 통해 1위를 기록한 영웅을 런칭 시 지급하는 타임디펜더스의 사전예약 이벤트도 진행 중이다.타임디펜더스 측은 "일본 시장은 한국과 달리 사전예약자 수에 대한 기준이 높지 않아, 현재 추세로 봤을 때 상당히 큰 주목을 받고 있는 것으로 판단된다”며 “비교적 인지도가 낮은 오리지널 지식재산권(IP) 타이틀에 예상보다 더 많은 유저들이 관심을 가져 감사할 따름이다"이라고 밝혔다.한편, 타임디펜더스는 일본의 유명 싱어송라이터 '코토코(KOTOKO)'가 참여한 오리지널 사운드 트랙(이하 OST) 'Never Too Late'를 공개했다.Never Too Late는 록 기반의 리드미컬한 곡으로, 타인에 대한 믿음이 없는 주인공 '진'이 '타임디펜더스' 동료들을 만나 점차 성장해 나가는 게임 스토리가 반영된, '좌절이 있더라도 절대 포기하지 않고 함께 나아가자'는 미래지향적인 메시지를 담고 있다.