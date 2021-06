신지하 기자

[데일리한국 신지하 기자] CJ올리브네트웍스 통합 멤버십 서비스 CJ ONE이 일상 속 걷는 즐거움 속에 포인트적립까지 가능한 리워드형 헬스케어 서비스 'ONE워크'를 출시했다고 25일 밝혔다.CJ올리브네트웍스는 포스트 코로나 시대를 맞아 건강관리의 중요성을 인식하고 걷기, 달리기 등을 즐겨 하는 MZ세대들의 트렌드를 CJ ONE 앱에 반영했다고 설명했다.ONE워크는 앱 접속 후 사용 권한을 받은 후 서비스 이용이 가능하다. 1000걸음에 CJ ONE 1포인트씩 매일 최대 10포인트까지 적립할 수 있다. 또한 최대 2주 동안 일자별로 개인별 걷기 정보를 제공한다.특히 안드로이드 운영체제 휴대폰의 경우 플로팅 배너 형식으로 휴대폰 화면에 노출돼 실시간으로 편리하게 자신의 운동량을 확인할 수 있다.CJ ONE은 ONE워크 출시 기념으로 다음 달 18일까지 서비스를 이용하는 고객 대상으로 경품 이벤트를 진행한다. 이벤트 기간에 ONE워크에 접속한 고객 모두에게 CJ ONE 포인트를 최대 1000포인트 증정하고, 추첨을 통해 총 4명에게는 각각 100만 CJ ONE 포인트를 제공한다.또한 이벤트 기간에 5일 동안 매일 5000걸음 이상을 걷고 CJ ONE 5포인트 이상을 적립한 회원 대상으로 자동 추첨을 통해 애플워치도 경품으로 증정한다.이 외에도 카카오톡으로 친구에게 ONE워크를 공유하는 회원 1000명을 선정해 CJ ONE 포인트를 추가 제공한다.CJ ONE 관계자는 "일상 속에서 걷기의 즐거움과 목표 달성이라는 성취감을 동시에 체험 할수 있도록 신규 서비스를 론칭하게 됐다"며 "서비스를 꾸준하게 이용하는 고객들을 위해 추가 포인트나 쿠폰 등 다양한 경품을 제공하는 이벤트를 이어가겠다"고 말했다.