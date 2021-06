장정우 기자

[데일리한국 장정우 기자] 펄어비스가 검은사막 글로벌 이용자 간담회 ‘2021 검은사막 하이델 연회‘를 앞두고 새로운 물결 ‘Into the WAVES’ 영상을 공개했다.검은사막 Into the WAVES는 설렘, 위대, 축제, 자유의 물결 등을 주제로 만든 영상이다. 펄어비스는 영상을 통해 검은사막 PC, 모바일, 콘솔 글로벌 이용자를 위한 부가티 콜라보부터 글로벌 간담회, 신규 캐릭터 및 피규어, 이벤트 등을 소개했다.자유의 물결로 소개된 신규 클래스 ‘커세어’의 상세 정보는 ‘2021 검은사막 하이델 연회’에서 발표된다. 이용자는 19일 검은사막 공식 유튜브 및 트위치 채널을 통해 시청할 수 있다.검은사막 하이델 연회를 기념해 행사 당일(19일) 하루 동안 특별 이벤트도 진행한다. 검은사막 이용자는 인게임 도전과제를 완료시 2000마일리지, 강화 지원 상자 II, 마력 깃든 양피지 (+30), 커다란 가니에 폭죽 상자를 받는다.검은사막 모바일 이용자는 7월19일까지 ‘하이델 연회’ 기념 스페셜 접속 유지 보상 이벤트를 통해 블랙펄을 최대 2000개까지 획득 가능하다. 이 외에도 하이델 연회 특별 의상, 특별 외형 장식 지급 이벤트를 진행 중이다.