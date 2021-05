김언한 기자

[데일리한국 김언한 기자] LG디스플레이는 SID(Society for Information Display, 국제정보디스플레이학회) 2021’에서 유기발광다이오드(OLED) 제품을 통해 People’s Choice Awards 2관왕에 올랐다고 25일 밝혔다.SID는 글로벌 디스플레이 관련 기업 및 학계가 한 자리에 모여 새로운 기술과 제품을 전시하고 연구논문을 발표하는 세계 최대 규모의 디스플레이 행사다.올해는 코로나 19 여파로 올해는 온라인으로 17일(미국 현지시간)부터 21일까지 진행됐다.People’s Choice Awards는 SID 전시 기간 중 관람객들이 직접 투표한다.△최우수 디스플레이 신부품(Best New Display Component) △최우수 디스플레이 신기술(Best New Display Technology) △최우수 기술 시연(Best Technology Demonstration) △우수 전시장 구성(Most Interactive Booth)등 4개 부문을 선정해 수여한다.LG디스플레이는 ‘83인치 차세대 OLED TV 패널’로 최우수 기술 시연 부문과 ‘T자 형태로 4개의 디스플레이를 하나로 연결해 만든 초대형 차량용 P-OLED 패널’로 최우수 디스플레이 신부품 부문을 수상했다.LG디스플레이는 2관왕에 오르며 OLED의 기술 우위성 및 차별성을 인정받았다.최우수 기술 시연 부문을 수상한 ‘83인치 차세대 OLED TV 패널’은 발광효율을 20% 향상 시켜 명암 및 색표현력을 극대화, 더욱 선명한 이미자와 실제와 같은 화질을 표현한 제품이다.‘T자 형태로 4개의 디스플레이를 하나로 연결해 만든 초대형 차량용 P-OLED 패널’은 뛰어난 화질 표현을 갖췄으며, 쉽게 휘거나 구부릴 수 있다.차별화된 디자인이 가능한 P-OLED의 장점을 극대화했다. 차량용 디스플레이 중 가장 앞선 기술력을 보여준 제품으로 평가 받으며 최우수 디스플레이 신부품 부문을 수상했다.LG디스플레이는 People’s Choice Awards가 처음 신설된 2019년부터 ‘88인치 8K OLED TV 패널’로 최우수 디스플레이 신기술 부문 등을 수상하는 등 지속적으로 혁신적인 OLED 제품들을 선보이고 있다.LG디스플레이 CTO(최고기술책임자) 윤수영 전무는 “OLED로 혁신적이고 차별화된 가치 창출을 꾸준히 해온 LG디스플레이의 앞선 기술력이 세계적으로 인정받아 기쁘다”고 밝혔다.