김언한 기자

[데일리한국 김언한 기자] LG디스플레이는 17일(미국 현지시간)부터 21일까지 열리는 'SID(국제정보디스플레이학회) 2021’ 전시회에 참가해 차별화된 유기발광다이오드(OLED) 제품을 선보인다고 밝혔다.SID는 글로벌 디스플레이 관련 기업 및 학계가 한 자리에 모여 새로운 기술과 제품을 전시하고 연구논문을 발표하는 세계 최대 규모의 디스플레이 행사다. 올해는 코로나 19 여파로 온라인 진행된다.LG디스플레이는 ‘OLED 기술이 이끄는 새로운 기회’라는 테마로 ‘OLED’, ‘New Value Creation’, ‘Automotive Display’ 등 3개의 존으로 구성된 가상 전시관을 공개한다.OLED 존에서는 ‘83인치 차세대 OLED TV 패널’ 등 OLED의 기술적 우위성을 보여준다.발광효율을 20% 이상 향상시킨 ‘83인치 차세대 OLED TV 패널’은 화면의 밝기가 개선돼 이미지를 더욱 선명하게 보여준다. HDR도 강화돼 명암 및 색표현력을 극대화, 실제와 같은 화질을 표현할 수 있다는 장점을 지닌다.New Value Creation 존에서는 △CSO(Cinematic Sound OLED) △벤더블(Bendable) △롤러블(Rollable) △투명 △AR용 OLEDoS(OLED On Silicon) 등 OLED만이 구현 가능한 차별화된 제품을 전시한다.Automotive Display 존에서는 독보적인 차량용 플라스틱 OLED(P-OLED) 기술을 활용, △T자 형태로 4개의 디스플레이를 하나로 연결해 만든 초대형 차량용 디스플레이 △12.8인치 롤러블 디스플레이 등을 전시한다.LG디스플레이 CTO(최고기술책임자) 윤수영 전무는 “앞으로도 OLED만이 구현 가능한 차별화된 가치를 지속 창출해 미래 디스플레이 시장을 선도하고, OLED 대세화를 반드시 이뤄낼 것”이라고 밝혔다.