김언한 기자

[데일리한국 김언한 기자] LG전자는 최근 러시아 모스크바에서 헌혈의 중요성을 널리 알리기 위한 ‘Life is Good’ 캠페인을 펼쳤다고 6일 밝혔다.LG전자는 러시아의 대표적인 VOD(video on demand) 플랫폼 회사인 ‘IVI’와 손잡고 러시아 지역사회에 헌혈의 소중함을 알리기 위해 행사를 마련했다.캠페인에는 러시아 시민들은 물론 우주 비행사, 영화감독, 배우 등 현지 인플루언서가 헌혈에 동참했다.LG전자는 러시아 정부와 파트너십을 맺고 2009년부터 100차례 이상 헌혈행사를 진행하며 기업의 사회적 책임을 적극 실천하고 있다.LG전자 러시아법인장 노영남 상무는 “지속적으로 다양한 ‘Life is Good’ 캠페인을 펼쳐 러시아 지역사회의 건강증진뿐 아니라 고객의 더 나은 삶을 위해 노력할 것”이라고 말했다.