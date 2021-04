장정우 기자

[데일리한국 장정우 기자] 엔씨소프트(이하 엔씨(NC))의 케이팝(K-POP) 엔터테인먼트 플랫폼 ‘유니버스(UNIVERSE)’가 ‘강다니엘’ 팬파티 ‘Dear My D(디어 마이 디)’를 내달 16일 개최한다.‘Dear My D’는 16일 오후 5시부터 약 2시간동안 열린다. 온라인 라이브 스트리밍과 현장 관람 방식으로 동시 진행한다. 참여하고 싶은 이용자들은 내달 4일부터 8일까지 유니버스 앱에서 응모해야 한다. 응모권은 유니버스에서 다양한 팬덤 활동을 통해 적립한 ‘클랩’을 사용해 교환할 수 있다.현장 관람 기회는 추첨을 통해 선정한 50명에게 제공한다. 당첨자는 내달 10일 발표한다. 현장 관람객 전원에게는 유니버스와 강다니엘이 함께 준비한 특별한 굿즈(포스터, 포토카드, 아티스트 친필 사인 CD 등)를 선물한다. 행사장은 객석 거리두기 등 방역 수칙을 철저히 준수해 운영할 예정이다.온라인 라이브 스트리밍은 응모권을 5장 이상 사용하면 누구든지 볼 수 있다. 팬파티 현장을 담은 영상은 추후 유니버스 앱에서 주문형비디오(VOD)로 제공한다.‘Dear My D’는 유니버스의 세번째 팬파티다. 엔씨(NC)는 유니버스 참여 아티스트들과 함께 다양한 온·오프라인 행사를 계속해서 마련할 계획이다.