[데일리한국 장정우 기자] 웹젠이 식목일을 맞아 자사의 모바일 및 PC 온라인게임에서 이벤트를 운영한다.웹젠이 서비스하는 모바일게임 ‘R2M’과 PC 온라인게임 ‘뮤 온라인’, ‘R2’, ‘샷온라인’에서 각각 다양한 이벤트를 진행하고, 이용자에게 풍성한 보상을 선물한다.모바일 다중접속역할수행게임(MMORPG) R2M은 4월18일까지 '공성전 기념 이벤트'를 열고 지역에 상관없이 공성전에서 성을 점령한 길드의 길드원에게 '상급 변신 뽑기권(11회)'와 '상급 서번트 뽑기권(11회)'를 선물한다. 앞서 4월8일까지는 총 6개의 미션을 달성하면 최대 '매터리얼 상자(이벤트)' 등을 주고, 게임에 접속만 해도 일자 별로 출석 보상을 증정하는 이벤트도 진행된다.PC MMORPG 뮤 온라인의 이용자를 위한 이벤트도 4월8일까지 계속된다. 게임 내 특정 사냥터에서 '황금 고블린'을 처치하고 획득한 '몬스터 소환서'로 몬스터를 소환 및 사냥할 경우 특별한 보상을 수령할 수 있다.또한, 이벤트 NPC(Non-Player Character)에게 '속성 변환 부적'을 받아 다양한 속성 상성을 지닌 '에르텔'과 '펜타그램'으로 변경하는 '속성 변환 조합 이벤트'에도 참여할 수 있다.R2(Reign of Revolution)에서는 4월15일까지 오리지널 리부트 서버를 대상으로 이벤트가 열린다. '길드 레벨 UP! UP! 이벤트'로 서버별로 레벨이 가장 높은 3개 길드를 추첨해 최대 '5만 이벤트 캐시(14일 기간제)'를 포함한 각종 보상을 준다. 이외에도 리부트 서버에서 80레벨 이상의 캐릭터만 입장할 수 있는 특수 던전 '아가레스 저택'도 4월8일까지 진행한다.PC 온라인 골프게임 샷온라인도 혜택이 가득한 이벤트를 준비했다. 지난 3월에 새롭게 추가한 멤버십 시스템 '샷 패스'와 기존의 콘텐츠를 개선한 '니어리스트 플러스 모드'를 4월8일까지 무료로 이용할 수 있는 기회를 준다. 또한, 정해진 요일마다 특색 있는 이벤트를 공개해 이벤트 참여자에게 다채로운 보상을 제공한다.