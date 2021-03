김언한 기자

[데일리한국 김언한 기자] LG CNS가 중학생 대상으로 비대면 인공지능(AI) 교육 프로그램 ‘LG CNS AI지니어스’를 진행한다.LG CNS는 23일 서울 성재중학교를 시작으로 연말까지 30개 학교 3500명 중학생들에게 AI 교육을 한다고 밝혔다.거리의 제약이 없는 비대면 수업의 장점을 살려 수도권 외에도 도서벽지지역 학교로 교육 대상을 확대할 예정이다.AI지니어스는 지난 2017년 찾아가는 SW 교육 사회공헌 프로그램 ‘코딩지니어스’로 출발했다. 지금까지 총 90개 학교 1만여명의 학생들에게 교육을 제공하며 국내 대표 SW 교육 프로그램으로 자리매김했다.AI지니어스는 중학교 정규 수업 시간에 편성돼 1일 6시간 동안 실시간 온라인 수업으로 진행된다. 수업은 △AI 개념 이해 △AI 기술 체험 △미래직업 탐구 △AI 윤리 토론 △AI 챗봇 만들기(2시간)로 구성돼있다.LG CNS는 다양한 실습 프로그램을 마련해 학생들이 적극적으로 참여할 수 있도록 했다. 학생들은 ‘AI 기술 체험’ 시간에 AI로 직접 그림을 그려보고 작곡을 하며 마치 놀이를 하듯 AI의 원리를 배운다.‘AI 챗봇 만들기’ 시간에는 IT 기초 지식이 없어도 실습 2시간 만에 누구나 ‘나만의 챗봇’을 만들 수 있다.LG CNS 최고인사책임자(CHO) 김기수 상무는 “SW 사고력을 길러 급변하는 IT 환경 속에서 청소년들의 문제 해결 능력을 배양하고 비대면 교육을 통해 디지털 소통 능력을 키울 것”이라며 “AI, 빅데이터, 클라우드 등 LG CNS의 IT 신기술 역량을 활용해 더 많은 청소년들이 교육 혜택을 받을 수 있도록 하겠다”고 밝혔다.