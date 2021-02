김언한 기자

[데일리한국 김언한 기자] 삼성전자는 소비자들이 의류청정기 ‘비스포크 에어드레서'를 다양한 장소에서 체험해 볼 수 있도록 서울신라호텔과 ‘Experience room with 에어드레서'를 선보인다고 26일 밝혔다.Experience room with 에어드레서는 서울신라호텔 스위트룸에 비스포크 에어드레서와 ‘비스포크 큐브 냉장고’, ‘비스포크 큐브TM Air’ 공기청정기, ‘더 프레임’ TV 등 다양한 삼성전자의 라이프스타일 가전을 체험할 수 있는 룸 패키지 상품이다.Experience room with 에어드레서는 다음달 30일까지 이용 가능하다. 투숙 고객들에게는 서울신라호텔 ‘어번 아일랜드’ 무료입장을 포함한 혜택이 제공된다.삼성전자 한국총괄 황태환 전무는 "소비자들이 여유롭게 ‘호캉스’를 즐기며 개인의 라이프스타일을 반영한 삼성 가전 제품을 더 가까이서 체험하길 바란다”고 말했다.