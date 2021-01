장정우 기자

[데일리한국 장정우 기자] 엔씨소프트(이하 엔씨(NC))의 신작 모바일 다중접속역할수행게임(MMORPG) ‘트릭스터M’이 공식 OST(Original Sound Track) 앨범 ‘With your Everything’을 발매했다고 21일 밝혔다.엔씨(NC)는 앨범에 5곡을 담았다. 타이틀 곡인 With your Everything은 원작 트릭스터의 6번째 에피소드 OST ‘Give you Everything’을 새롭게 편곡했다. 솔로 보컬리스트 벤(BEN)이 노래했다. 편곡은 프로듀싱 팀 VIP(Vibe In Play)가 맡았다. 벤이 직접 출연한 뮤직비디오 풀 버전(Full Version)은 트릭스터M 브랜드 사이트와 공식 유튜브 채널 ‘드릴 월드’에서 볼 수 있다.원작 트릭스터의 음악도 앨범에서 만날 수 있다. 가수 미야(Miya)가 노래한 원곡 Give you everything과 작곡가 ESTi(박진배)가 현대적인 감성으로 재편곡한 ‘Give you everything (Trickster M Ver.)’, 인스트(Inst, 악기) 버전 음악을 담았다. 음원은 NCSOUND 유튜브 채널과 각종 음원 사이트(멜론, 지니, 벅스, 네이버, 유튜브 뮤직)에서 감상할 수 있다.엔씨(NC)는 OST 앨범 발매 기념 이벤트를 오는 31일까지 진행한다.이용자는 음악 스트리밍 앱 또는 유튜브에서 트릭스터M OST With your Everything 재생 화면(음원 또는 뮤직비디오)을 캡쳐해 SNS에 4종의 해시태그(#트릭스터M #트릭스터MOST #Withyoureverything #함께할게요)와 함께 업로드하고 트릭스터M 게시판에 인증 글을 작성해 참여할 수 있다. 추첨으로 에어팟 프로(5명)와 구글 기프트카드 1만원권(15명)을 선물한다.