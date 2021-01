김언한 기자

[데일리한국 김언한 기자] LG전자는 CES 주관사인 미국 소비자기술협회(CTA)로부터 총 139개 어워드를 받았다고 15일 밝혔다.LG 올레드 TV(C1)는 공식 어워드 파트너 엔가젯(Engadget) 선정 TV 부문(Best TV Product) 최고상(Best of CES Awards)과 CTA 선정 최고 혁신상을 석권했다. LG 올레드 TV는 지난 2015년 이후 7년 연속으로 CES 최고 TV가 됐다.차세대 올레드 패널을 탑재한 신제품 올레드 에보(OLED evo, 모델명: G1)도 다수의 유력 매체로부터 찬사를 받았다.올레드 에보에 대해 미국 IT 매체 디지털트렌드(Digital Trends)는 “이보다 더 화려할 수 없다(Never looked more gorgeous)”라고 했다. 더 밝고 생생한 화면, 4개의 HDMI 2.1 포트, 뛰어난 게이밍 성능 등 모든 것을 갖췄다고 평가했다.프리미엄 LG 생활가전도 다수 매체들로부터 어워드를 받았다. △충전·비움·보관을 한번에 하는 프리미엄 무선청소기 코드제로 A9 신제품 △음성인식 기능 갖춘 LG 인스타뷰 냉장고 △풀 글라스 노크온 디자인의 LG 인스타뷰 냉장고 △에어수비드 기능 갖춘 LG 인스타뷰 씽큐 오븐 △공기청정기의 특허 기술 및 노하우가 담긴 전자식 마스크 등이 특히 높은 관심을 끌었다.차세대 전략 스마트폰 LG 롤러블(LG Rollable)도 모바일 기기 부문 엔가젯 최고상을 포함해 다수의 어워드를 받았다.LG전자는 CES 프레스 콘퍼런스 영상을 통해 제품 디자인 일부를 보여주는 티징(Teasing) 형식으로 LG 롤러블을 선보였다. LG 윙(Wing)와 LG 벨벳(Velvet)도 총 3개 어워드를 받았다.