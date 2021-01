김언한 기자

[데일리한국 김언한 기자] LG디스플레이는 ‘CES 2021’를 맞아 마곡 LG사이언스파크에 마련한 오프라인 전시관에 성윤모 산업통상자원부 장관이 방문했다고 13일 밝혔다.이날 성윤모 장관은 LG디스플레이 정호영 사장과 환담한 후 LG디스플레이 전시관에 마련된 주요 체험존을 살펴봤다. 유기발광다이오드(OLED)를 중심으로 한 스마트홈, 게임 등 다양한 라이프스타일에 최적화된 디스플레이의 미래상을 직접 확인하고 관계자들을 격려했다.LG디스플레이는 이번 CES 2021에서 ‘디스플레이, 이제 세상을 당신 앞에(Display, now the real world comes to you)’ 테마로 비대면 환경에서 디스플레이의 역할을 재조명했다. 고객의 라이프스타일에 최적화된 다양한 솔루션을 선보이고 있다.