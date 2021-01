장정우 기자

[데일리한국 장정우 기자] 넥슨은 올 겨울 PC온라인게임 ‘메이플스토리’와 모바일게임 ‘메이플스토리M’ 겨울 업데이트에 맞춰 실력파 보컬들과의 컬래버레이션으로 만들어 낸 OST를 각종 음원사이트에 연이어 발매하며 또 한번 ‘메이플스토리’ 팬들의 귀를 사로잡았다.메이플스토리에서는 하현우, 비와이(BewhY)가 참여한 업데이트 테마송 ‘NEO’, ‘카인’의 테마송 ‘Not Belong Anyone’을 각각 선보이고 ‘메이플스토리M’에서는 선우정아와 협업해 제작한 ‘Time to Realize’를 공개했다고 12일 밝혔다.지난해 12월10일 메이플스토리 겨울 업데이트 ’NEO’를 예고하며 공개된 OST NEO는 메이플스토리와 하현우의 두 번째 컬래버레이션 작품이다.2018년 ‘검은 마법사’ 이후 다가오는 새로운 위협으로 ‘그란디스’에서 펼쳐질 대 서사시의 서막이 열린다는 의미를 담은 NEO는 강렬한 기타 이펙터, 신스 사운드가 돋보이는 곡이다.전작인 ‘DARKNESS’에 이어 또 한번 국가대표 보컬 하현우가 빚어낸 이번 신곡으로 하현우의 NEO 공연 및 메이킹 영상은 누적 조회수 180만 회를 기록 중이다.‘메이플스토리’에서는 지난 1월7일 겨울 업데이트 NEO의 두 번째 콘텐츠로 신규 직업 ‘어둠의 추격자, 카인(이하, 카인)’을 선보임과 동시에 ‘카인’의 테마송 Not Belong Anyone과 뮤직비디오를 공개했다.Not Belong Anyone은 비와이가 직접 작곡, 작사에 참여해 만든 곡으로 기존 메이플스토리의 선율과는 다른 비트에 비와이의 랩이 더해졌다.기억을 담보 잡힌 채 온갖 임무를 수행하지만 자유를 꿈꾸는 카인의 모습과 이번 테마송이 담긴 뮤직비디오는 주말 동안 조회수 257만 건을 돌파했다.지난해 12월29일 발매된 Time to Realize는 메이플스토리M의 대규모 업데이트 ‘더 비기닝’의 최종장을 장식하는 시네마틱 영상에 삽입된 곡이다.에르다의 기운에 숨겨져 있던 힘을 만나 5차 전직에 눈을 뜨게 되고 위기를 극복하며 새로운 모험을 향해 나아가는 영웅들의 서사 내용을 그대로 반영한 곡리가. 선우정아가 작곡, 작사, 가창까지 전체 프로듀싱을 도맡아 진행했다.Time to Realize 음원이 담긴 시네마틱 영상은 선우정아 음색에 힘입어 누적 조회수 1100만 이상을 달성했다.