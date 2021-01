언택트 환경에서 디스플레이 역할 재조명

김언한 기자

[데일리한국 김언한 기자] LG디스플레이가 ‘CES 2021’에서 언택트 환경에서의 디스플레이 역할을 재조명한다.LG디스플레이는 ‘디스플레이, 이제 세상을 당신 앞에(Display, now the real world comes to you)’라는 테마로CES 2021에 참가한다고 7일 밝혔다.△Natural Reality △Lifestyle in Harmony △Better for People 3개의 메시지를 전달한다. 또 LG디스플레이는 이번 행사에서 ‘사람을 생각하는 디스플레이’의 역할을 부각시킨다는 계획이다.먼저 과장되지 않은 자연 그대로의 모습을 디스플레이를 통해 전달한다. 88인치 8K CSO(Cinematic Sound OLED), 77인치 월페이퍼 OLED 등 다양한 OLED를 전시한다. OLED가 가공되거나 과장되지 않고 우리 눈이 바라보는 자연 그대로의 모습을 전달하는 디스플레이임을 강조한다.또 다양한 라이프스타일에 자연스럽게 스며드는 유연성을 가진 디스플레이 솔루션을 제시한다. 이를 위해 스마트홈 존, 게임 존, 레스토랑 존 등 11개의 체험존을 구성했다.‘스마트홈 존’에는 침대와 55인치 투명 OLED를 결합한 ‘스마트 베드’에서 다양한 화면비로 투명 OLED를 작동시켜 날씨 정보를 확인하거나 TV 또는 영화를 감상할 수 있다. 투명 OLED가 내장된 침대 프레임이 독립적으로 분리되어 집안 어디로나 자유롭게 이동이 가능하다.‘게임 존’에서는 세계 최초로 공개한 ‘48인치 벤더블 CSO’를 통해 TV를 시청할 때는 평면으로, 게임을 할 때는 커브드 화면으로 변환해 시각적 몰입감을 극대화, 진화된 게이밍 디스플레이 환경을 보여준다.또 모니터와 노트북으로 게이머들에게 생생한 화면과 현실감을 전달할 수 있는 빠른 응답속도와 고속구동의 차별화된 프리미엄 IPS LCD 게이밍 디스플레이 제품들을 선보인다.특히 LG디스플레이는 이번 전시에서 코로나19로 인한 비대면 시대에 맞춰 소비자에게 필요한 새로운 디스플레이 컨셉도 제안했다.‘레스토랑 존’의 경우 코로나19로 인한 비대면 시대에 소비자의 안전까지 고려한 디스플레이 컨셉을 제안한다. 스시바와 동일한 환경을 연출해 손님과 요리사 사이 공간에 설치된 55인치 투명 OLED가 파티션 역할을 하는 동시에 메뉴 확인이 가능하다.‘리테일 존’에서도 29인치와 23.1인치 인터치 제품들을 선보이며 각종 소비매장에서 언택트 환경에서 원스톱(One Stop)으로 편리하게 상품 확인 및 주문과 결제가 가능하다. 비대면 환경속에서 디스플레이의 확장성을 보여준다.아울러 LG디스플레이는 이번 CES에서 처음으로 일반 관람객을 대상으로도 전시관을 공개하기로 했다. 디스플레이 관련 신사업을 발굴하고 벤처 및 스타트업과의 오픈이노베이션을 강화한다는 방침이다.