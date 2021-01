신지하 기자

[데일리한국 신지하 기자] 안랩은 올해 예상되는 주요 보안위협을 정리해 '2021년 5대 사이버 보안위협 전망'을 4일 발표했다.안랩이 발표한 5대 사이버 보안위협 전망은 △타깃형 랜섬웨어 공격 증가 △비대면 업무환경 보안위협 확대 △다양해지는 악성코드 제작 언어 △악성코드의 기능 모듈화 △악성앱 유포의 글로벌화 등이다.우선 특정 기업 및 기관의 취약점을 분석하고 정보유출과 파일 암호화를 동시에 실행해 이중 협박을 가하는 타깃형 랜섬웨어 공격이 증가할 것으로 예상된다. 기업·기관 보안 관리자는 랜섬웨어 보안위협에 대비해 현재 운영하고 있는 보안 인프라부터 개별 솔루션, 임직원 교육까지 전방위적인 방어 체계를 꼼꼼히 점검하는 등 각별한 주의가 필요하다.코로나19 확산에 따른 비대면 업무 환경을 노려 보안이 취약한 개인과 중소기업 등을 대상으로 '업무 메일 위장 피싱 메일', '이슈 키워드 활용 스미싱' 등의 보안위협도 전개될 것으로 보인다. 기업·기관에서는 '언택트' 환경에서의 보안 우선순위를 명확히 설정하는 한편, 안전한 업무 환경을 조성하고 임직원 보안교육도 강화해야 한다.또 공격자가 악성코드의 동작환경을 넓히고 추적을 피하기 위해 다양한 프로그래밍 언어를 사용할 것으로 전망된다. 현재 상당수의 악성코드가 C, C++, 비주얼 베이직(Visual Basic), 델파이(Delphi), C# 등 대중적인 프로그래밍 언어로 제작되고 있다. 하지만 최근 파이썬(Python), 고(Go) 등 비교적 최근 많이 쓰이는 프로그래밍 언어로 제작된 악성코드가 속속 등장하는 추세다.한 개의 악성 파일이 모든 악성행위를 수행하는 기존 방식에서 각각의 파일이 C&C서버 통신, 정보 유출, 파일 생성 등 악성 기능을 수행하는 악성코드의 기능 모듈화도 증가할 것으로 예상된다. 악성코드가 여러 파일로 나뉘어 동작할 경우 단일 파일 정보만으로 각각의 정확한 악성행위와 공격의 흐름을 파악하기 어려울 수 있다. 공격자는 악성코드 탐지를 방해하기 위해 악성코드 기능을 모듈화해 탐지를 피하는 공격을 펼칠 것으로 보인다.최근 스마트폰 사용자들의 해외 콘텐츠 앱, 해외 직구 앱 등 글로벌 콘텐츠 및 서비스 이용이 보편화 되면서 공격자가 인지도 높은 글로벌 앱을 사칭할 경우 다양한 국가의 사용자를 대상으로 한 번에 광범위한 공격이 가능하다. 특정 지역기반으로 진행되던 악성 앱 유포가 앞으로는 한 번에 여러 국가의 스마트폰 사용자를 노리는 방식으로 전개될 수 있다. 해외 서비스를 자주 이용하는 사용자는 반드시 스마트폰 백신을 설치하고, 공식 경로로만 앱을 설치하는 등 보안수칙을 준수해야 한다.한창규 안랩 시큐리티대응센터 상무는 "올해는 코로나19가 촉발한 디지털 중심의 일상 생활이 더욱 확산될 것"이라며 "이런 상황에서 사이버 보안위협은 우리 생활에 직접적인 피해를 입힐 것으로 예상돼 기관과 기업, 사용자 등 모든 구성원이 보안의식을 높여야 할 필요가 있다"고 말했다.