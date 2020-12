데일리한국 신영선 기자

리그오브레전드 프로게이머 '너구리' 장하권이 중국 LPL의 FPX로 향할 것으로 보인다.최근 FPX는 공식 트위터를 통해 "Ready for our third anniversary?"(3주년을 맞이할 준비가 됐습니까?)라는 글과 함께 사진 한장을 게재했다.사진 속에는 너구리 캐릭터의 뒷모습이 비행기를 바라보고 있는 모습. 최근 너구리 선수의 영입설이 지배적이었기에 사실상 공식 발표를 앞둔 것이 아니냐는 의견이 나오고 있다.한편, 너구리 선수는 피지컬은 물론 능숙한 운영 능력으로 2020 LCK 서머 스플릿 우승과 2020 롤드컵 우승을 이끌었다.